DIABETIC feine Stückchen in Soße für Katzen

PRODUKTDETAILS

DIABETIC sollte beim diätetischen Management von Diabetes mellitus bis zur Kontrolle der klinischen Symptome und des Blutzuckerspiegels das erste Mittel der Wahl sein. BEMERKUNGEN: Der Einsatz dieser Diätnahrung kann die Insulinsensitivität beeinflussen. Es ist deshalb empfehlenswert, den Blutzuckerspiegel und die Insulinantwort vom Beginn der Gewichtsreduktion an zu überwachen, um die Insulindosis individuell anpassen zu können. Ist die Kontrolle des Blutzuckerspiegels erreicht, so sollte die weitere Fütterung in Abhängigkeit vom Body Condition Score gestaltet werden: BCS 6 oder weniger: fortgesetzte Fütterung mit DIABETICBCS 7-8-9: Umstellung auf SATIETY WEIGHT MANAGEMENT. Nach der erfolgten Umstellung ist es ebenfalls empfehlenswert, den Blutzuckerspiegel und die Insulinantwort zu überwachen, um die Insulindosis individuell anpassen zu können.

