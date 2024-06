URINARY + BLADDER COMFORT

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT Häppchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven, sowie bei Erkrankung der unteren Harnwege bei Katzen. Harnuntersättigende oder metastabilisierende Eigenschaften in Bezug auf Struvit und/oder harnsäuernde Eigenschaften. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung fünf bis zwölf Wochen zur Auflösung von Struvitsteinen füttern, zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven zunächst bis zu sechs Monaten.

