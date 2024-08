Dogo Argentino

Dogo Argentinos sind kompakte, muskulöse Hunde mit langen Beinen. Sie sind intelligente Tiere mit schneller Reaktionsfähigkeit, haben aber einen ruhigen, wenn auch festen und ausdrucksstarken Gang.

Diese treuen, liebevollen Hunde haben eine bemerkenswert weiße Farbe. Insgesamt besitzt diese Rasse all die körperlichen Fähigkeiten eines natürlichen Athleten. In tropischen Klimazonen ist das Fell dünn und spärlich und zeigt pigmentierte Stellen. In kalten Regionen ist das Fell dicker und dichter, und der Hund kann sogar eine Unterwolle haben.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)