Der English Cocker Spaniel entstammt einer sportlichen Vergangenheit. Die ursprünglich für die Vogeljagd eingesetzte Rasse wurde in ganz England und Europa dazu verwendet, kleine Vögel zu apportieren, insbesondere die Waldschnepfe (engl. woodcock), von der sich der Name der Rasse ableitet. Der Englische Cocker Spaniel ist ein Gebrauchshund und gilt als eine der ältesten Rassen.

Die Rasse kann ihre Ursprünge bis nach Spanien zurückverfolgen, wobei das Wort „Spaniel“ eigentlich „spanischer Hund“ bedeutet. Englische Cocker Spaniels erlangten im Laufe der Jahrhunderte in ganz Europa enorme Popularität wegen ihres Scharfsinns als Sporthunde und bei der Vogeljagd vor der Erfindung des Gewehrs. Spaniels werden entweder als Wasser- oder Landhunde klassifiziert, die auf die Feinheiten der Jagd in beiden Milieus spezialisiert sind, wobei der English Cocker Spaniel die kleinste der Landvarietät ist. Die Rasse blühte im 19. Jahrhundert in England auf, als die Ausstellungen in vollem Gange waren und Rassestandards eingeführt wurden. Sowohl im Hinblick auf ihr Temperament als auch auf ihre Persönlichkeit hob sich der English Cocker Spaniel bald aus dem Rudel der verschiedenen Spaniels ab.

Die Rasse trennte sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts in der Zucht von ihrem amerikanischen Cousin, wobei beide 1946 vom American Kennel Club als offizielle Rassen anerkannt wurden. Der English Cocker Spaniel zeichnet sich durch einen längeren Kopf und eine längere Nase sowie kürzeres Fell aus.

Die Rasse erlangte auch mit dem Disney-Film „Susi und Strolch“ (Originaltitel: Lady and the Tramp) von 1955 enorme Popularität, in dem Susi als eleganter und warmherziger Cocker Spaniel dargestellt wird.