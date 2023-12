Der ganze Spaß, die Energie – und das üppige Gesichtshaar – eines Standard-Schnauzers in einem kleinen, aber energiegeladenen Paket. Der zottelige Bart und der Schnurrbart des Zwergschnauzers, seine auffälligen Augenbrauen und seine schlaff gefalteten Ohren gehören neben Geselligkeit, Anpassungsfähigkeit und Intelligenz zu den typischsten Merkmalen. Aufgrund seiner kleinen Größe kommt der Zwergschnauzer gut in der Stadt zurecht, solange er regelmäßig Bewegung bekommt. Diese familienfreundliche Rasse kann so ziemlich überall leben – solange Sie dort sind.

Offizieller Name: Zwergschnauzer

Weitere Namen: Ursprünglich als Miniatur-Drahthaar-Pinscher bekannt

Herkunft: Deutschland