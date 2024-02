Lieber Geschirr statt Leine

Wie andere Hunde kleiner Rassen kann auch der Zwergspitz anfällig für einen fortschreitenden Zustand sein, der als „Trachealkollaps“ (Trachea = Luftröhre) bezeichnet wird – er kombiniert die Degeneration des Trachealknorpels mit einer Schwächung der Trachealmembran, was zu einer möglichen Verengung der Atemwege führt. Obwohl die Anfälligkeit dafür vererbt wird, kann sie durch ein Halsband und eine Leine verschlimmert werden – besonders, wenn Ihr Zwergspitz nach vorne springt oder Sie zu stark an der Leine ziehen. Zu den Symptomen können Räuspern, Husten, Keuchen oder Atembeschwerden und in schweren Fällen auch Ohnmacht gehören. Aus diesem Grund ist es immer am besten, sich für ein Geschirr statt eines Halsbandes zu entscheiden. Wenn die Erkrankung schwerwiegend ist, ist eine Operation eine Option.