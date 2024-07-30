Welsh Corgi Cardigan
Diese energiegeladenen und robusten kleinen Hunde wurden als Rinderhunde gezüchtet. Sie hatten die Aufgabe, die Herde tagsüber zu treiben und nachts zu bewachen.
Über den Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Cardigans sind lebhafte, aktive und intelligente kleine Hunde mit einem ausgeglichenen Temperament. Ihre unbeschwerte Art macht sie zu einem idealen Begleit- oder Familienhund.
Da sie jedoch ursprünglich als Arbeitshunde eingesetzt wurden, erfordern sie mehr Bewegung und Anregung, als Sie es von einem Hund dieser Größe erwarten würden, und sie fühlen sich viel wohler, wenn sie regelmäßig ins Freie kommen.
Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Besonderheiten der Rasse
Land: Großbritannien
Größenkategorie: Mittelgroß
Durchschnittliche Lebenserwartung: 12-15 jahre
Liebend / Lebhaft / Aufmerksam / Freundlich / Belastbar / Intelligent / Treu / Gesellig
Wichtige Fakten
- Trainiert gerne
- Geduldig mit Kindern und anderen Tieren
- Toller Begleiter
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