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Welsh Corgi Cardigan

Diese energiegeladenen und robusten kleinen Hunde wurden als Rinderhunde gezüchtet. Sie hatten die Aufgabe, die Herde tagsüber zu treiben und nachts zu bewachen.
Welsh Corgi Cardigan adult black and white

Über den Welsh Corgi Cardigan

Welsh Corgi Cardigans sind lebhafte, aktive und intelligente kleine Hunde mit einem ausgeglichenen Temperament. Ihre unbeschwerte Art macht sie zu einem idealen Begleit- oder Familienhund.

Da sie jedoch ursprünglich als Arbeitshunde eingesetzt wurden, erfordern sie mehr Bewegung und Anregung, als Sie es von einem Hund dieser Größe erwarten würden, und sie fühlen sich viel wohler, wenn sie regelmäßig ins Freie kommen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Besonderheiten der Rasse

Land: Großbritannien

Größenkategorie: Mittelgroß

Durchschnittliche Lebenserwartung: 12-15 jahre

Liebend / Lebhaft / Aufmerksam / Freundlich / Belastbar / Intelligent / Treu / Gesellig

Wichtige Fakten

  • Trainiert gerne
  • Geduldig mit Kindern und anderen Tieren
  • Toller Begleiter

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