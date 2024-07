Mit zunehmendem Alter Ihres Hundes stellen Sie möglicherweise fest, dass er an einigen verbreiteten Beschwerden leidet, die auftreten, wenn sich die lebenswichtigen Organe und Körperfunktionen eines Hundes zu verlangsamen beginnen. Diese Beschwerden stellen zwar eine Herausforderung dar, sind aber behandelbar. Sprechen Sie also bei den ersten Anzeichen einer Krankheit mit Ihrem Tierarzt.

Grauer Star und Sehkraftverlust bei älteren Hunden

Ein Leiden, das allen Rassen und Größen von Hunden gemeinsam ist, ist die Entstehung von Grauem Star. Wie beim Menschen entsteht auch bei Hunden eine Linsentrübung, und zwar wenn sich die Linsenzellen, aus denen die Linse über dem Auge besteht, mit der Zeit aufbauen und schließlich undurchsichtig werden. Ihre Augen nehmen dann einen bläulichen Farbton an und ihr Sehvermögen beginnt sich zu verschlechtern.

Hunde mit Diabetes entwickeln den Grauen Star schneller, da dies mit einem Überschuss an Glukose im Blut zusammenhängt. Diabetes selbst ist häufiger bei übergewichtigen Hunden anzutreffen, sodass die Beibehaltung des idealen Körpergewichts Ihres Hundes eine gute Möglichkeit ist, damit in Zusammenhang stehende Leiden wie den Grauen Star zu verhindern. Regelmäßige Besuche bei Ihrem Tierarzt können dazu beitragen, dieses Leiden frühzeitig zu erkennen. In 80 % der Fälle ist eine Kataraktoperation im Vorstadium der Erkrankung erfolgreich.

Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) bei älteren Hunden

Bei der Hypothyreose handelt es sich um die häufigste hormonelle Erkrankung bei Hunden. Sie tritt auf, wenn die Funktion der Schilddrüse nachlässt und sie zu wenig Schilddrüsenhormone produziert. Obwohl die Ursachen der Hypothyreose nicht vollständig geklärt sind, wird sie in Zusammenhang mit dem Immunsystem Ihres Hundes gebracht, das die Schilddrüse angreift und schädigt, oder mit Behandlungen in Bezug auf eine Überfunktion der Schilddrüse.

Leidet Ihr älterer Hund unter einer Hypothyreose, wird er trotz gleich bleibender Ernährung an Gewicht zunehmen. Er kann neben Schwäche und Ängstlichkeit auch ein ablehnendes Verhalten gegenüber körperlicher Betätigung zeigen. Zu den weiteren Symptomen zählen auch ein stumpfes und trockenes Fell, Haarausfall sowie sich verdickende, fettige und manchmal juckende Haut.