Hautallergien bei Hunden

Hunde haben oftmals empfindliche Haut und können auch auf bestimmte Dinge in ihrer Ernährung oder Umwelt Allergien entwickeln. Bevor Sie einen Tierarzt aufsuchen, sollten Sie jedoch einige Dinge wissen, um beurteilen zu können, ob Ihr Hund eine Allergie hat.

Was ist eine Allergie bei Hunden?

Eine Allergie ist eine Reaktion, die durch ein bestimmtes körpereigenes oder äußeres Element ausgelöst wird, das als Allergen bezeichnet wird. Diese können einen einzelnen Hund betreffen oder bei einer Rasse oder Population bekannt sein. Die Reaktion wird von ihrem Immunsystem ausgelöst, das auf einen normalen innerlichen - oder Umstand in der Umgebung reagiert.

Welches sind bekannte Allergien bei Hunden?

In der gesamten Hundepopulation gibt es einige häufige allergische Reaktionen, auf die Sie achten sollten. Eine davon sind Flohbisse, bei denen die Haut Ihres Hundes stärker als normal auf den Floh reagiert. Dies kann auch bei Mücken und anderen Parasiten vorkommen. Hunde können auch ähnlich wie Menschen auf Umwelteinflüsse wie Pollen oder Hausstaubmilben reagieren.

Hunde können überempfindlich gegen bestimmte Nahrungsbestandteile sein, gegen die sie dann allergisch reagieren. Dazu gehören Eiweissbestandteile wie Histamin, das in Tomaten und Spinat enthalten ist, sowie Nährstoffe, die in einigen Getreidearten enthalten sind. Nährstoffe, gegen die Hunde überempfindlich sind, können Reaktionen auf Haut und Körper hervorrufen.

Was sind die Symptome einer Allergie bei einem Hund?

Das erste, was Sie wahrscheinlich bei Ihrem Hund bemerken, ist eine Verhaltensänderung. Sie kratzen sich viel mehr als normal, entweder an einer bestimmten Stelle am Körper oder überall. Bei einer Untersuchung stellen Sie möglicherweise fest, dass sie die Symptome haben, die Sie mit einer Allergie bei einem Menschen in Verbindung bringen würden – ihre Haut könnte rot aussehen, sich schuppig oder trocken anfühlen und scheint zu jucken.