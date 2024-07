Eine Operation kann für Ihren Hund eine stressige Erfahrung sein. Wie beim Menschen benötigen Hunde nach einer Operation eine Ruhe- und Erholungsphase. Während dieser Zeit müssen sie möglicherweise so gefüttert werden, dass das Verdauungssystem nicht beeinträchtigt wird. Wie und was Sie ihm füttern, kann seine Genesung unterstützen und ihm helfen, ein gesünderes Verdauungssystem nach der Operation zu entwickeln.

Möglichkeiten zur Fütterung Ihres Hundes nach der Operation

Je nach Art der Operation, die an Ihrem Hund durchgeführt wurde, wird Ihr Tierarzt Sie über die beste Art der Fütterung beraten. Bei einigen Verdauungsproblemen muss möglicherweise eine Ernährungssonde so angebracht werden, dass sie direkt in den Magen oder die Speiseröhre Ihres Hundes führt und alle möglicherweise schlecht funktionierenden Organe umgeht.

Wenn Ihr Hund eine Ernährungssonde hat, müssen Sie die Konsistenz seiner Ernährung ändern, damit diese über die Sonde und möglicherweise mit einer Spritze verabreicht werden kann. Flüssige Diäten, Nassfutter und stark angefeuchtetes Trockenfutter können über die Ernährungssonde verabreicht werden, sofern sie die richtige Konsistenz und Größe haben und die Sonde nicht blockieren.

Wenn sich Ihr Hund erholt, können Sie andere Maßnahmen ergreifen, um ihm zu helfen, leichter und bequemer zu fressen. Wenn die Nahrung und das Wasser höher platziert werden und nicht in Schüsseln auf dem Boden stehen, kann dies die Verdauung unterstützen, da die Schwerkraft hilft, die Nahrungsaufnahme in den Magen zu befördern. Kleine Hunde können gefüttert werden, während Sie sie halten, mit ihrem Kopf über Ihrer Schulter.