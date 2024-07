Unabhängig davon, ob Ihr Hund in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen hat oder ob Sie dafür sorgen möchten, dass er so fit wie möglich bleibt, ist es wichtig zu wissen, was Sie tun können, um sein Gewicht gesund und stabil zu halten.

Es kann schwierig sein, Ihrem Hund zu widerstehen, wenn er bettelt oder jammert, und viele Besitzer nutzen Leckerlis, um das Verhalten zu steuern. Wenn Sie jedoch dafür sorgen möchten, dass Ihr Hund gesund bleibt, ist es entscheidend, dass Sie konsequent bleiben – und dass Sie auch alle anderen Familienmitglieder dazu anhalten.

Was ist ein gesundes Gewicht für Ihren Hund?

Der beste Weg, um das beste Gewicht für die Gesundheit Ihres Hundes herauszufinden, ist ein Besuch bei Ihrem Tierarzt. Je nach Rasse, Geschlecht, Alter und verschiedenen anderen Faktoren kann er Ihnen das für Ihren Hund angemessene Gewicht mitteilen. Oft wird ein gesundes Gewicht als das Gewicht Ihres Hundes identifiziert, bevor er übergewichtig wurde. Dies kann jedoch schwierig zu definieren sein, insbesondere wenn Ihr Hund lange Zeit übergewichtig war oder bereits im Welpenalter zu viel wog.

Einige spezifische Faktoren könnten dazu führen, dass Ihr Hund zur Gewichtszunahme neigt, weshalb es dann umso wichtiger ist, ein gesundes Gewicht zu halten. Es gibt mehrere Rassen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit an Gewicht zunehmen als andere, darunter Beagle, Mops, Labrador Retriever, Cocker Spaniel, Scottish Terrier und Saint Bernards. Hündinnen nehmen auch häufiger zu, und wenn Ihr Hund kastriert wurde, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er zunimmt, noch weiter an. Die Häufigkeit von Übergewicht bei kastrierten männlichen und weiblichen Hunden kann doppelt so hoch sein wie bei nicht kastrierten Hunden.