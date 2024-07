Hitze vermeiden: Achten Sie darauf, an den heißesten Zeiten des Tages nicht zu trainieren, und achten Sie darauf, Schatten zu finden, um sich zur rechten Zeit auszuruhen.

Wenn Sie in den heißesten Monaten weitere Bedenken bezüglich der Pflege Ihres Hundes haben, wenden Sie sich an einen Tierarzt, der Ihnen kompetente Hilfe und Beratung bietet, die für Ihr Haustier am besten geeignet sind.