Bei welchen Hunden besteht ein erhöhtes Risiko für Harnwegsprobleme?

Obwohl Harnwegsprobleme sich bei allen Hunden entwickeln können, sind einige Rassen und Typen für diese Probleme prädisponiert. Bei kleineren Rassen können sich eher bestimmte Arten von Steinen bilden, zum Teil weil sie weniger Wasser trinken, weil ihr Urin konzentrierter ist und weil sie weniger häufig Harn absetzen als größere Hunde.

Dalmatiner haben eine genetische Mutation, die sich auf die Verarbeitung von Proteinen in ihrem Körper auswirkt und ihr Risiko von Uratsteinen erhöht. Englische Bulldoggen und einige andere Rassen können ebenfalls von dieser Mutation betroffen sein. Darüber hinaus erhöht Übergewicht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Hund Kalziumoxalat-Steine entwickelt.

Wie kann die Ernährung meines Hundes seine Harnwegsgesundheit fördern?

Die Ernährung Ihres Hundes spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Harnsystems, um das Risiko der Entwicklung von Harnsteinen zu verringern. Dies geschieht auf verschiedene Weise, unter anderem durch Beeinflussung des pH-Werts des Urins, durch Begrenzung der Anzahl der Vorläufer für die Steine und in einigen Fällen dadurch, dass die Verdünnung des Urins gefördert wird, um seine „Übersättigung“ zu verhindern, ein Zustand, in dem sich Steine spontan bilden.



Wenn Ihr Hund Harnsteine hat, können bestimmte Arten von Harnsteinen mit tierärztlichen Harnwegsrezepturen und -medikamenten behandelt werden. Andere Arten können nicht aufgelöst werden und müssen möglicherweise entfernt werden, etwa mit minimal-invasiven Verfahren oder Operationen. Wenn Ihr Hund eine Infektion hat, muss diese mit Antibiotika behandelt werden.



Wichtig ist, Ihrem Hund immer wieder frisches Wasser anzubieten, damit er dazu ermutigt wird, viel zu trinken. Der erhöhte Wasserkonsum trägt dazu bei, ein größeres Urinvolumen zu produzieren, das hilft die Konzentration an Mineralien zu reduzieren. Außerdem kommt es auch zu häufigerem Wasserlassen, wodurch die Harnwege durchspült werden. In einigen Fällen wird Ihr Tierarzt Ihnen möglicherweise dazu raten, eine spezielle Futtersorte zu füttern, die dazu dient, die Wasseraufnahme Ihres Hundes auf natürliche Weise zu erhöhen. Es ist wichtig, dass Ihr Hund jederzeit Zugang zu sauberem, frischem Wasser hat. Häufige kleine Spaziergänge sind wichtig, damit Ihr Hund Gelegenheit zum Wasserlassen hat.

Wenn Sie feststellen, dass sich das Verhalten Ihres Hundes beim Wasserlassen geändert hat, konsultieren Sie unbedingt Ihren Tierarzt, der dann eine vollständige Untersuchung durchführen und Sie bei der Auswahl der richtigen Ernährung zur Unterstützung der Harnwegsgesundheit Ihres Hundes unterstützen kann.