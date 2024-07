Warum verliert mein Hund an Gewicht?

Das Gewicht Ihres Hundes ändert sich im Laufe seines Lebens, abhängig von seinem Alter, seiner Rasse und davon, ob er kastriert ist oder gesundheitliche Probleme hat. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Ihr Hund plötzlich und unerwartet an Gewicht verloren hat, kann dies ein Symptom für eine schwerwiegende Störung sein.

Nicht jeder plötzliche Gewichtsverlust ist auf eine chronische Erkrankung zurückzuführen. Sprechen Sie daher so schnell wie möglich mit einem Tierarzt, um herauszufinden, was das Problem ist und welche Behandlung für Ihren Hund verfügbar ist.

Gastrointestinale (GI) Störungen bei Hunden

Gewichtsverlust kann ein Zeichen dafür sein, dass Ihr Hund an einer der vielen möglichen gastrointestinalen Störungen, also Magen-Darm-Erkrankungen, leidet. Andere Symptome, auf die Sie achten sollten, sind chronischer Durchfall oder Verstopfung, Erbrechen, Dehydrierung und Lethargie. Wenn Ihr Hund an einem gastrointestinalen Problem leidet, kann es sein, dass er weniger Appetit hat und an Gewicht verliert, da die Verdauung des Futters ihm Unbehagen bereitet.

Chronisches Nierenversagen bei Hunden

Chronisches Nierenversagen ist ein ernstes und weit verbreitetes Problem, das bei 2 bis 5 % aller Hunde auftritt. Bei dieser Erkrankung funktionieren die Nieren Ihres Hundes nicht mehr richtig und können keine Ausscheidungs- oder Stoffwechselfunktionen mehr erfüllen. Das Durchschnittsalter für die Diagnose liegt bei sechseinhalb Jahren, damit ist es also eine Erkrankung, die häufig ältere Hunde betrifft. Neben der Gewichtsabnahme können Sie feststellen, dass Ihr Hund träge und schwach ist und an Erbrechen oder Durchfall leidet.

Megaösophagus bei Hunden

Gewichtsverlust ist ein sekundäres Symptom einer Erkrankung namens Megaösophagus, die Ihren Hund daran hindert, sein Futter vollständig zu verdauen und aufzunehmen. Bei Hunden mit dieser Krankheit schwillt die Speiseröhre an, vergrößert sich und es kommt zu Fehlfunktionen, da die Nahrung nicht mehr effektiv in den Magen transportiert wird.