Hunde können ebenso wie Menschen unter Verdauungsstörungen leiden, die unangenehme Beschwerden verursachen und manchmal auch zu weitreichenden Gesundheitsproblemen führen können. Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Behandlung von Verdauungsempfindlichkeiten und der Aufrechterhaltung eines gesunden Verdauungssystems.

So funktioniert die Verdauung eines Hundes

In jeder Phase des Verdauungssystems verdaut und absorbiert Ihr Hund Nährstoffe aus seiner Nahrung. Das Organ, in dem dies hauptsächlich passiert, ist der Dünndarm. Seine sehr große Oberfläche weist verschiedene Typen von Zellen auf, um die Nährstoffe so effektiv wie möglich aufzunehmen. Im Dünndarm nimmt Ihr Hund Fette, Vitamine, Kohlenhydrate und Mineralien auf und schließt die Verdauung und Aufnahme von Proteinen ab, die im Magen beginnt.

In all diesen Organen trägt die Mikroflora – auch als „nützliche“ Bakterien bekannt – zu einem gesunden und funktionierenden Verdauungssystem bei. Die im Magen-Darm-Trakt vorhandenen Bakterien werden durch Genetik und andere Faktoren, einschließlich der Ernährung, reguliert. Im Dünndarm werden diese nützlichen Bakterien von Zellen unterstützt, die als schützende Immunantwort gegen Fremdkörper oder „schlechte“ Bakterien wirken.

Ihr Hund ist von Natur aus tolerant gegenüber der eigenen Mikroflora. Wenn sie jedoch eine Unverträglichkeit entwickeln, kann dies zu chronischen Magen-Darm-Problemen führen. Wenn die Immunantwortzellen anfangen, auf Dinge zu reagieren, die sie normalerweise tolerieren, kann das Verdauungssystem Ihres Hundes auf ähnliche Weise auch eine Unverträglichkeit gegenüber normalerweise harmlosen Stoffen entwickeln, wie zum Beispiel Futter.