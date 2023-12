Sterbebegleitung für Ihren Hund

Im letzten Lebensabschnitt Ihres Hundes ist es wichtig, dass er sich gut betreut und geborgen fühlt und sein Wohlergehen und seine Zufriedenheit im Vordergrund stehen.

An welchen Problemen kann ein älterer Hund leiden?

Mit zunehmendem Alter können die Körperfunktionen und Organe Ihres Hundes nicht mehr so arbeiten wie früher. Zellwachstum und -regeneration verlangsamen sich, sodass es für ihn schwieriger ist, sich von Verletzungen oder Krankheiten zu erholen.

Ältere Hunde können durch Grauen Star an Sehkraft verlieren – die Krankheit wird mit Diabetes mellitus in Verbindung gebracht, an der alternde und übergewichtige Hunde leiden können. Die häufigste hormonelle Störung bei Hunden ist eine schlechte Schilddrüsenfunktion, die sogenannte Hypothyreose. Bei Osteoarthritis wiederum büßt Ihr Hund aufgrund von degeneriertem Knorpel und einer abnehmenden Gelenkgesundheit an Beweglichkeit ein. Bei älteren Hunden sind zudem kognitive Störungen möglich, bei denen der Blut- und Sauerstofffluss zum Gehirn verringert wird, was sich auf ihr Verhalten auswirkt.

Wie kümmere ich mich richtig um meinen älteren Hund?

Besonders wichtig sind regelmäßige Untersuchungen bei Ihrem Tierarzt, damit altersbedingte Krankheiten frühzeitig erkannt werden und Sie erfahren, welche Pflege Ihr älterer Hund nun braucht. Sie können den Ausbruch dieser und verwandter Erkrankungen hinauszögern, indem Sie im Alltag ein paar einfache Dinge beachten: