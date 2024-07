Verdauung bei Welpen

Welche Rolle spielt die Darmflora für den Hund?

Sie besteht aus einer Vielzahl von Bakterien, die dazu beitragen, die Gesundheit Ihres Hundes und den Verdauungsprozess zu unterstützen, wenn sie in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden sind.

Warum Sie eine gesunde Verdauung Ihres Welpen unterstützen sollten

Welpen sind noch keine ausgewachsenen Hunde. Das bedeutet, dass ihr Verdauungssystem noch empfindlich ist und die Verdauungsenzyme noch nicht so leistungsfähig sind wie bei einem ausgewachsenen Hund. Zunächst kann der Magen von Welpen ausschließlich die Milch ihrer Mutter oder einen ähnlich gehaltvollen Milchersatz verarbeiten. Bis ein Welpe letztlich feste Nahrung verdauen kann, muss während des Wachstums in seinem Körper einiges geschehen. Zum Zeitpunkt der Entwöhnung ist die Verdauungskapazität des kleinen Hundes noch nicht voll entwickelt. Das beeinträchtigt die Qualität der Verdauung, sodass er nicht in der Lage ist, alle wichtigen Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Die Folgen können übermäßige Müdigkeit und ein verlangsamtes Wachstum sein.

Wie kann die Ernährung den Verdauungsprozess unterstützen?

Damit Ihr Welpe nicht aufgrund einer schlechten Verdauung müde wird oder nicht normal wächst, sollte er eine hochwertige Nahrung mit ausgewählten Nährstoffen erhalten, die gut verdaulich sind und ein ausgewogenes Wachstum fördern können. Je leichter verdaulich die Proteine in der Nahrung sind, desto besser. Mit der richtigen Menge an Ballaststoffen können die Nährstoffe außerdem leichter aufgenommen werden.

Deshalb empfehlen wir, dem Kleinen spezielle Welpennahrung für empfindliche Mägen zu geben, die sorgfältig ausgewählte, leicht verdauliche Eiweißquellen enthält. Denn wenn es um Vorbeugung mittels Ernährung geht, gilt: Sicher ist sicher. Genau angepasste Nährstoffe wie Präbiotika (z. B. MOS) können ebenfalls dazu beitragen, die Darmflora im Verdauungstrakt zu stärken, und Ihren Welpen dabei unterstützen, zu einem gesunden Hund ohne Verdauungsprobleme heranzuwachsen.