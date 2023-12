PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Chihuahua Welpen? Das Wachstum ist eine wichtige Etappe im Leben eines Welpen - es ist die Zeit bedeutender körperlicher Veränderungen und neuer Entdeckungen. Während dieser Schlüsselphase entwickelt sich das Immunsystem eines Welpen allmählich. ROYAL CANIN© CHIHUAHUA PUPPY ist für Chihuahuas im Alter von bis zu 8 Monaten geeignet und wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse von Chihuahua Welpen entwickelt. Das Welpenfutter enthält einen Antioxidanzienkomplex mit essentiellem Vitamin E, der die natürlichen Abwehrkräfte eines Welpen unterstützt, während sie sich entwickeln. Die exklusiven, maßgeschneiderten Kroketten von ROYAL CANIN© CHIHUAHUA PUPPY sind speziell an den sehr kleinen Kiefer des Chihuahua Welpen angepasst. So kann Ihr Welpe die Nahrung problemlos aufnehmen und kauen. Die besondere Formel und ausgewählten Aromen tragen zur hohen Schmackhaftigkeit dieses Futters bei. Das bedeutet, selbst wählerische Chihuahuas werden durch dieses Futter zum Fressen angeregt. Des Weiteren enthält die Formel von ROYAL CANIN© CHIHUAHUA PUPPY eine Kombination essentieller Nährstoffe, die helfen, die Gesundheit des Verdauungstrakts eines Welpen zu unterstützen und zu erhalten. Diese sorgfältig ausgewogenen Nährstoffe sind hochverdaulich, sodass nur ein geringer Anteil der Nahrung nicht verwertet werden kann. So werden die Menge und der Geruch des Stuhls reduziert.

