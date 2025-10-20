Das Wachstum ist eine wichtige Phase im Leben eines Welpen. Deshalb ist es wichtig, Ihren Welpen von Anfang an mit den Nährstoffen zu versorgen, die zur optimalen Gesundheit beitragen. ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER PUPPY ist für Golden Retriever Welpen bis zu 15 Monaten geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse dieser Rasse abgestimmt. Das hochwertige Trockenfutter enthält alle Nährstoffe, die der Golden Retriever Welpe für ein gesundes Wachstum benötigt. Während der Wachstumsphase entwickelt sich allmählich das Immunsystem des Welpen. ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER PUPPY enthält einen Antioxidanzienkomplex mit Vitamin E, der die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Golden Retriever Welpen unterstützt. Darüber hinaus enthält das Trockenfutter eine spezielle Kombination aus Nährstoffen und hochwertigem Protein, welche die Verdauungsgesundheit und ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora unterstützt. Dies wiederum trägt zu einer guten Stuhlqualität bei. Zudem trägt diese exklusive Rezeptur dazu bei, die Barrierefunktion der Haut Ihres Hundes zu stärken – was letztendlich zur Aufrechterhaltung einer guten Hautgesundheit Ihres Hundes beiträgt. Außerdem sind die Kroketten von ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER PUPPY maßgeschneidert. Golden Retriever Welpen haben empfindliche Milchzähne und einen schmalen Kiefer, daher können sie Schwierigkeiten beim Fassen und Kauen einer Nahrung haben. Aus diesem Grund wurden die Kroketten von ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER PUPPY speziell für die Kieferform Ihres Welpen entwickelt und angepasst, damit er diese leichter aufnehmen kann. Die Form der Krokette unterstützt zusätzlich das Kauen vor dem Schlucken.