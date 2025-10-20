Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Labrador Retriever? Der Labrador ist in der Regel ein fröhlicher und kinderfreundlicher Familienhund. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und seine optimale Gesundheit fördern. Aus diesem Grund ist die Auswahl einer abgestimmten Nahrung sehr wichtig. ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT ist für Labrador Hunde ab dem 15. Lebensmonat geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse dieser Rasse abgestimmt. Diese Rassenahrung hat einen speziell angepassten Energiegehalt, der Ihrem “Labbi” dabei hilft, sein Idealgewicht zu halten. Die enthaltene Faserkombination sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und unterstützt eine gesunde und regelmäßige Verdauung. Die Kroketten des Trockenfutters zeichnen sich durch eine spezielle Form aus, die zum Kauen anregt und dadurch einem allzu hastigen Schlingen vorbeugt. Das Fell des Labrador Retrievers besteht aus dichten, kurzen Haaren und einem dicken Unterfell. Die wetterfeste Unterwolle lässt den Labrador gegen nasskalte Witterung unempfindlich sein. Die exklusive Rezeptur kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu stärken, was sich wiederum positiv auf die Haut- und Fellqualität Ihres Hundes auswirken kann. Die Rezeptur von ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT ist außerdem mit Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert. Diese Nährstoffe unterstützen die Knochen und Gelenke Ihres ausgewachsenen Labradors.