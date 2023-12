PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für kastrierte, ausgewachsene Labrador Retriever? Der Labrador ist in der Regel ein fröhlicher und kinderfreundlicher Familienhund. Die Ernährung ist auch beim kastrierten, ausgewachsenen Labrador ein wesentlicher Baustein für ein gesundes Leben. Aus diesem Grund ist die Auswahl einer abgestimmten Nahrung sehr wichtig. ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT STERILISED ist für Labrador Hunde ab dem 15. Lebensmonat geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse dieser Rasse abgestimmt. Die Trockennahrung berücksichtigt sowohl den verringerten Energiebedarf als auch den gesteigerten Appetit von kastrierten Labrador Retrievern. Diese Rassenahrung hat einen speziell angepassten Energie- und Fettgehalt, der Ihrem “Labbi” dabei hilft, sein Idealgewicht zu halten. ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT STERILISED enthält einen erhöhten Proteingehalt und L-Carnitin, das eine wesentliche Rolle bei der Nutzung von Fettreserven zur Energiegewinnung in den Zellen spielt. Die enthaltene Faserkombination sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und unterstützt eine gesunde und regelmäßige Verdauung. Die Kroketten des Trockenfutters zeichnen sich durch eine spezielle Form aus, die zum Kauen anregt und dadurch einem allzu hastigen Schlingen vorbeugt. Das Fell des Labrador Retrievers besteht aus dichten, kurzen Haaren und einem dicken Unterfell. Die wetterfeste Unterwolle lässt den Labrador gegen nasskalte Witterung unempfindlich sein. Die Rezeptur kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu stärken, was sich wiederum positiv auf die Haut- und Fellqualität Ihres Hundes auswirken kann. Die Rezeptur von ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT STERILISED ist außerdem mit Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert. Diese Nährstoffe unterstützen die Knochen und Gelenke Ihres ausgewachsenen Labradors.

