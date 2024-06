PRODUKTDETAILS

Große Hunde altern anders als kleine. Wenn sie älter werden, brauchen sie Nahrung, die ihrer Größe und ihren spezifischen Bedürfnissen angepasst ist, da sie einen anderen Nährstoffbedarf haben und Verdauungsstörungen ROYAL CANIN® MAXI AGEING Mousse ist eine nährstoffreiche und ausgewogene Feuchtnahrung für große Hunde ab fünf Jahren, die ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht wird und ihn im Seniorenalter unterstützt. Größere Hunde sind aufgrund ihrer längeren Verdauungszeit anfälliger für Verdauungsstörungen als kleinere Rassen. Diese Nahrung enthält hochverdauliche Proteine und einen ausgewogenen Anteil an Nahrungsfasern, die eine gesunde Verdauung fördern. Große Hunde wiegen zwischen 26 und 44 kg. Der größte Teil des Körpergewichts lastet bei ihnen auf den Gelenken. Diese Rezeptur besteht aus einer speziellen Kombination von Vitaminen und Mineralstoffen, die die Knochen und Gelenke älterer Hunde stärken. Ihr älterer Hund braucht spezifische Nährstoffe, damit er gesund bleibt. Diese Rezeptur ist mit einer Mischung essenzieller Vitamine und Nährstoffe wie EPA und DHA angereichert und unterstützt die Vitalität Ihres Hundes sein Leben lang. Egal, welcher Rasse Ihr Hund angehört, sein Fell ist die Krönung seiner Erscheinung. Diese mit einer Nährstoffmischung angereicherte Feuchtnahrung unterstützt den Erhalt einer gesunden Haut und eines glänzenden Fells. ROYAL CANIN® MAXI AGEING Mousse gibt es auch als Kroketten in zwei Varianten: MAXI ADULT 5+ und MAXI AGEING 8+. Die Wahrnehmungsfähigkeit von Hunden nimmt mit zunehmendem Alter ab. Die Mischfütterung aus Feucht- und Trockennahrung macht die Mahlzeiten schmackhafter. Kroketten haben einen Zahnputzeffekt und fördern so die Zahngesundheit, während die Feuchtnahrung dank ihres Feuchtigkeitsgehalts dafür sorgt, dass Ihr Hund genügend Flüssigkeit aufnimmt. So bleibt sein Harnsystem gesund. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres älteren Hundes abdecken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.

Mehr lesen