PRODUKTDETAILS

Für Hunde sind Hautprobleme einer der häufigsten Gründen für einen Tierarztbesuch. Sie können dem vorbeugen, indem Sie Ihren Hund mit qualitativ hochwertigen Nährstoffen füttern, die speziell zur Unterstützung der Pflege und Beruhigung sensibler Haut ausgewählt wurden. Eine sensible, juckende Haut führt dazu, dass sich Ihr Hund häufig kratzt. Dies kann zu einer weiteren Verletzung der Haut des Hundes führen und eventuell sogar eine Infektion verursachen. ROYAL CANIN© Dermacomfort Maxi wurde mit Aktivnährstoffen entwickelt, die zur Gesundheit der Haut Ihres Hundes beitragen. Es beinhaltet Omega-3- und 6-Fettsäuren, um die Haut zu beruhigen. Dadurch wird die Haut weniger empfindlich für Reizstoffe mit denen Ihr Hund in Kontakt kommen könnte. ROYAL CANIN© Dermacomfort Maxi ist geeignet für Hunde zwischen 26 und 44 kg und enthält speziell entwickelte Kroketten, die perfekt auf das Gebiss Ihres großen Hundes abgestimmt sind. Für Royal Canin sind Proteine sehr wichtig. Deswegen verwenden wir ausschließlich die hochwertigsten Nährstoffe und passen die Proteinquellen exakt an die Bedürfnisse Ihres Hundes an. Das Dermacomfort-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als leckeres Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinfutter geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis servieren. Nicht nur wir sind von unserem Produkt begeistert; auch 91% der Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer waren nach nur 2 Monaten der Anwendung überzeugt. ROYAL CANIN© Dermacomfort Maxi ist somit nachgewiesenermaßen hervorragend geeignet für Hunde mit Neigung zu Hautreizungen.

Mehr lesen