PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene, mittelgroße Hunde? Mit 12 Monaten ist ein mittelgroßer Hund ausgewachsen. Eine gute Ernährung ist in dieser Lebensphase genauso wichtig wie während des Wachstums. Sicherzustellen, dass die Nahrung die richtigen Nährstoffe in den richtigen Mengen liefert, ist der Schlüssel zur Unterstützung und Erhaltung der Gesundheit. ROYAL CANIN© Medium Adult ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse eines mittelgroßen, ausgewachsenen Hundes abgestimmt und eignet sich für Hunde im Alter von 1-7 Jahren mit einem Körpergewicht von 11 kg-25 kg. Das Trockenfutter enthält einen speziellen Antioxidanzienkomplex sowie Mannan-Oligosaccharide, die die natürlichen Abwehrkräfte unterstützen und so zur Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils beitragen. Dank einer speziellen Formel auf Basis hochwertiger Proteine unterstützt ROYAL CANIN© Medium Adult außerdem eine optimale Verdauungssicherheit. Dadurch können die in der Nahrung enthaltenen Nährstoffe sehr gut aufgenommen werden. Der ausgewogene Gehalt an Nahrungsfasern unterstützt die gesunde Verdauung eines Hundes zusätzlich. ROYAL CANIN© Medium Adult ist zudem mit Omega-3-Fettsäuren, wie EPA und DHA, angereichert, die wichtig für eine gesunde Haut und glänzendes Fell sind.

