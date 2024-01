PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für mittelgroße Hunde ab 10 Jahren? ROYAL CANIN© Medium Ageing 10+ ist ab dem 10. Lebensjahr für Hunde mittelgroßer Rassen mit einem Körpergewicht von 11 - 25 kg geeignet. Die Nahrung wurde speziell auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse mittelgroßer, älterer Hunde abgestimmt. Diese hochwertige Nahrung enthält einen exklusiven Antioxidanzienkomplex zur Neutralisierung freier Radikale im Stoffwechsel. Der patentierte Komplex hilft dabei, die Körperzellen zu schützen und den allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Hundes zu unterstützen. ROYAL CANIN© Medium Ageing 10+ enthält auch EPA und DHA. Dabei handelt es sich um Omega-3-Fettsäuren, die zum Schutz von Knochen und Gelenken beitragen können. Dies ist besonders wichtig für Hunde, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden, um eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde ROYAL CANIN© Medium Ageing 10+ mit speziellen Nährstoffen angereichert, die eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell fördern. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

Mehr lesen