Wussten Sie schon, dass Hautprobleme bei Hunden einer der häufigsten Gründe für einen Tierarztbesuch sind? Eine sensible, juckende Haut führt dazu, dass sich Ihr Hund häufig kratzt. Dies kann zu einer Verletzung der Haut des Hundes führen und eine Infektion verursachen. Diese speziell angepasste Nahrung kann dabei helfen, die Haut Ihres Hundes im bestmöglichen Zustand zu erhalten und ihm so ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. ROYAL CANIN© DERMACOMFORT MEDIUM ist geeignet für Hunde zwischen 11 und 25 kg und enthält sorgfältig entwickelte Kroketten, die perfekt auf das Gebiss Ihres mittelgroßen Hundes abgestimmt sind. Diese Rezeptur wurde speziell für das Wohlbefinden Ihres Hundes entwickelt. Sie beinhaltet Omega-3- und 6-Fettsäuren (unter anderem in Form von GLA, EPA und DHA), um die Haut zu unterstützen und zu ernähren. Dadurch wird die Haut weniger empfindlich für Reizstoffe mit denen Ihr Hund in Kontakt kommen könnte. Die sehr schmackhafte Rezeptur von ROYAL CANIN© DERMACOMFORT MEDIUM ist reich an sorgfältig ausgewählten, sehr gut verträglichen Proteinen. Für Royal Canin sind Proteine sehr wichtig. Deswegen verwenden wir ausschließlich die hochwertigsten Nährstoffe und passen die Proteinquellen an die speziellen Bedürfnisse Ihres Hundes an. Das Dermacomfort-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als leckeres Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinfutter geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis servieren. Nicht nur wir sind von unserem Produkt begeistert; auch 91% der Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer waren nach nur 2 Monaten der Anwendung überzeugt. ROYAL CANIN© DERMACOMFORT MEDIUM ist somit nachgewiesenermaßen hervorragend geeignet für Hunde mit Neigung zu Hautreizungen.