PRODUKTDETAILS

Verdauungsbeschwerden sind wirklich unangenehm, auch für Ihren Hund. Abgesehen davon, dass sich Ihr Hund wohler fühlt, bedeutet ein gesunder Darmtrakt, dass Ihr Hund einen möglichst großen Anteil der Nährstoffe aufnimmt, die er mit dem Futter zu sich nimmt. Dies trägt wesentlich zum Wohlbefinden Ihres Hundes bei. ROYAL CANIN© Digestive Care Medium ist geeignet für Hunde zwischen 11 und 25 kg und ist speziell für Hunde entwickelt, die zu Verdauungsproblemen neigen. Die mit Aktivnährstoffen versehene Rezeptur enthält eine Reihe an Präbiotika, die zu einer gesunden Darmflora beitragen können. Präbiotika sind Nährstoffe, welche die natürlichen “guten” Darmbakterien im Verdauungstrakt Ihres Hundes ernähren. Diese Bakterien spielen eine wichtige Rolle für die Gesundheit im Allgemeinen und die Darmgesundheit im Speziellen. Deswegen verwenden wir bei Royal Canin ausschließlich die hochwertigsten Proteine und passen die Proteinquellen an die exakten Bedürfnisse Ihres Hundes an. Diese gute Verdaulichkeit wird regelmäßig durch umfassende Qualitätsprüfungen sichergestellt. Darüber hinaus sind in ROYAL CANIN© Digestive Care Medium lösliche und unlösliche Nahrungsfasern in einer ausgewogenen Mischung für eine optimale Verdauung enthalten. Unser Digestive Care-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet und können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als Beilage zum Trockenfutter anbieten. Wir geben Ihnen nicht nur unser Wort: In internen Studien von ROYAL CANIN© kam es in 91% der Fälle nach der Fütterung von Digestive Care Medium nachgewiesenermaßen zu einer Verbesserung der Stuhlqualität – ein deutlicher Hinweis auf einen gesunden Darm. ROYAL CANIN© Digestive Care Medium trägt somit nachgewiesenermaßen erfolgreich zur Entwicklung einer guten Stuhlqualität bei.

