PRODUKTDETAILS

Nach der Kastration verlangsamt sich der Stoffwechsel Ihres Hundes und er scheint sich lieber auf dem Sofa zu entspannen als draußen Abenteuer zu erleben. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass er dennoch jede Mahlzeit mit großem Appetit verschlingt. ROYAL CANIN® Sterilised Medium ist geeignet für kastrierte, ausgewachsene Hunde zwischen 11 und 25 kg. Diese sehr schmackhafte Rezeptur stillt den Hunger mit qualitativ hochwertigen Nährstoffen, die Ihrem Hund dabei helfen, schlank und aktiv zu bleiben. Der moderate Fettgehalt im Futter ROYAL CANIN® Sterilised Medium hilft Ihrem Hund dabei, die Gesundheitsprobleme zu vermeiden, die mit Übergewicht einhergehen. Mit dieser fettreduzierten Rezeptur unterstützen Sie Ihren Hund dabei, sein ideales Gewicht zu halten. Eine optimale Kombination aus Nahrungsfasern im Futter ROYAL CANIN® Sterilised Medium hilft Ihrem Hund dabei, satt zu werden und sorgt für einen regelmäßigen und gesunden Stuhlgang sowie eine optimale Verdauung. Die schmackhafte Rezeptur des Futters ROYAL CANIN® Sterilised Medium ist außerdem reich an Proteinen, damit gewährleistet werden kann, dass Ihr Hund seine Muskelmasse erhält und gleichzeitig weniger Fett und Kalorien zu sich nimmt. ROYAL CANIN® Sterilised Medium ist nachgewiesenermaßen ein erfolgreiches Futter zur Vermeidung einer Gewichtszunahme: Es beinhaltet 10% weniger Kalorien als herkömmliches Futter für ausgewachsene Hunde. Unser Sterilised-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis kombinieren.

