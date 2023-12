PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für kleine Hunde? ROYAL CANIN© Mini Adult 8+ ist für kleine Hunde ab dem 8. Lebensjahr mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse kleiner, ausgewachsener Hunde abgestimmt. Die Rezeptur enthält einen maßgeschneiderten Nährstoffgehalt, der die Vitalität von kleinen Hunden, bei denen bereits erste Anzeichen des Alterungsprozesses auftreten, aufrechterhält. Einige kleine Hunde sind wählerischer, wenn es um Nahrung geht, als andere. Deshalb enthält ROYAL CANIN© Mini Adult 8+ eine Auswahl exklusiver Aromen. Ihr hervorragender Geschmack spricht selbst den wählerischsten Hund an und stellt so die Aufnahme essentieller Nährstoffe sicher. Außerdem unterstützt der angepasste Energiegehalt von ROYAL CANIN© Mini Adult 8+ kleine Hunde dabei, ein optimales Gewicht zu halten. Da kleine Hunde in der Regel einen hohen Energiebedarf haben, ist der hohe Energiegehalt dieses Futters an den Bedarf und den Lebensstil kleiner Hunde angepasst.

