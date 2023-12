PRODUKTDETAILS

Der Zwergschnauzer ist ein aktiver, wachsamer sowie eleganter Hund und vor allem bei Familien beliebt. Damit er lange ein vitales Leben als Ihr geliebter Familienhund verbringen kann, braucht er eine auf ihn abgestimmte Ernährung. ROYAL CANIN@ MINIATURE SCHNAUZER ADULT wurde mit einer Rezeptur ausgestattet, die speziell auf Ihren Zwergschnauzer abgestimmt ist. So sind wichtige Vitamine und eine optimale Menge an Aminosäuren enthalten. Diese können das markante Fell Ihres Hundes unterstützen, sodass die Farbe lange intensiv und glänzend bleibt. Außerden kann empfindlicher Haut und Schuppenbildung vorgebeugt werden. Die exklusive Nährstoffkombination kann Ihren Zwergschnauzer außerdem zur vermehrten Flüssigkeitsaufnahme anregen, was wiederum die Gesundheit der Harnwege begünstigen kann. Ein reduzierter Fettgehalt kann zudem mit ausreichend Bewegung dazu beitragen, dass Ihr Hund sein Idealgewicht hält.

Mehr lesen