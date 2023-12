MINI PUPPY - feine Stückchen in Soße

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für kleine Hundewelpen? Das Wachstum ist eine Schlüsselphase im Leben Ihres Welpen – es ist die Zeit von Veränderungen und Entdeckungen, die körpereigenen Abwehrkräfte Ihres Welpen entwickeln sich noch. Daher ist ein ausgewogenes Alleinfuttermittel für eine optimale Gesundheit notwendig. ROYAL CANIN© Mini Puppy in Soße ist für Welpen bis zum 10. Monat mit einem Endgewicht von bis zu 10 kg geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse von Welpen kleiner Rassen abgestimmt. Die Entwöhnung junger Hunde von der Muttermilch kann schwierig sein – insbesondere dann, wenn das Futter nicht speziell auf die Bedürfnisse eines Welpen zugeschnitten ist. Aus diesem Grund hat ROYAL CANIN© Mini Puppy in Soße eine für die Milchzähne von heranwachsenden Welpen kleiner Rassen angepasste Stückchengröße und Textur. Es wird die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Hundewelpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C wissenschaftlich nachgewiesen unterstützt. Außerdem ist ROYAL CANIN© Mini Puppy in Soße mit einer Omega-3-Fettsäure (DHA) angereichert, die wissenschaftlich nachgewiesen die Gehirnentwicklung von Welpen unterstützt und den Lernprozess beim frühen Welpentraining fördern kann. Für mehr Abwechslung: ROYAL CANIN© Mini Puppy ist auch als Trockenfutter in Form von knusprigen Kroketten erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Welpen gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© Mini Puppy in Soße bieten Sie Ihrem Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

