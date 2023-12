PRODUKTDETAILS

Ihr Hund kann sich gestresst fühlen, wenn sich Alltagsroutinen verändern. Dies kann schon bei Autofahrten, der Ankunft eines neuen Familienmitglieds oder einem Umzug der Fall sein. Ein gestresster Hund zeigt schon mal ein verändertes Verhalten, indem er sich beispielsweise isoliert, zurückzieht oder ruhelos wirkt. Eine angepasste Ernährung mit hochwertigen Nährstoffen kann Ihrem Hund dabei helfen, sich besser an ungewohnte Situationen anzupassen und so sein Wohlbefinden unterstützen. ROYAL CANIN© RELAX CARE Mousse ist für Hunde aller Größen geeignet und verfügt über eine sehr schmackhafte und ausgewogene Rezeptur, die speziell entwickelt wurde, um das Wohlbefinden Ihres Hundes zu unterstützen. Diese Feuchtnahrung enthält ein natürliches, aktives Proteinmolekül, das sehr gut verdaulich ist und Ihren Hund bei der Anpassung an veränderte Situationen unterstützen kann. Dieser Nährstoff hilft dabei, die Reaktionen Ihres Hundes auf Veränderungen in seinem Umfeld zu regulieren. ROYAL CANIN© RELAX CARE Mousse enthält diesen speziellen Nährstoff in kontrollierter Zusammensetzung, Menge und Qualität. Darüber hinaus enthält diese Nahrung alle wichtigen Nährstoffe wie hochwertige Proteine, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, die Ihr Hund für sein lebenslanges Wohlbefinden benötigt. Zusätzlich zu dieser schmackhaften Feuchtnahrung ist RELAX CARE auch als Trockennahrung in Form von knusprigen Kroketten erhältlich. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet, können aber auch wunderbar miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als schmackhafte Ergänzung zur Trockennahrung anbieten.

