Warum ein besonderes Futter für Rottweiler Welpen? ROYAL CANIN® ROTTWEILER PUPPY ist für Rottweiler Welpen bis zum 18. Monat geeignet und wurde speziell für die Ernährungsbedürfnisse dieser Welpen entwickelt. Da sich das Immunsystem Ihres Welpen erst allmählich entwickelt, verfügt ROYAL CANIN® ROTTWEILER PUPPY über einen Antioxidantienkomplex, der unter anderem Vitamin E enthält. Diese Rezeptur unterstützt den Aufbau der natürlichen Abwehrkräfte Ihres Welpen in dieser wichtigen Lebensphase. Außerdem enthält ROYAL CANIN® ROTTWEILER PUPPY L-Carnitin, einen angepassten Proteingehalt sowie ausreichende Mengen an Kalzium und Phosphor. Diese Nährstoffe sind wichtig für die gesunde Entwicklung der Muskeln und Knochen Ihres Welpen. Weiterhin zeichnet sich die Welpennahrung für Rottweiler durch ein Nährstoffprofil mit hochwertigem Eiweiß und präbiotischen Fasern (FOS) aus, um die Verdauung Ihres Welpen zu unterstützen. Die Kroketten von ROYAL CANIN® ROTTWEILER PUPPY sind speziell auf diese Rasse abgestimmt: Größe und Form der Trockenfutterkrokette sind speziell auf die Kieferform Ihres Welpen zugeschnitten, was ihm die Aufnahme und das Kauen erleichtert.

