Warum ein besonderes Futter für trächtige kleine Hündinnen und junge Welpen? Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es sehr wichtig, dass kleinrassige Hündinnen und ihre neugeborenen Welpen Nahrung erhalten, die genau auf ihre speziellen Ernährungsbedürfnisse abgestimmt ist. Deshalb bietet ROYAL CANIN© MINI STARTER MOTHER & BABYDOG alles, was trächtige Hunde mit einem Körpergewicht von bis zu 10 kg, sowie Welpen in der Entwöhnungsphase bis zum 2. Monat brauchen. ROYAL CANIN© MINI STARTER MOTHER & BABYDOG unterstützt die Gesundheit von Hündin & Welpen. Es ist eine spezielle Ernährungslösung, die an den hohen Energiebedarf von Hündinnen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugezeit für ein optimales Wachstum der Welpen angepasst ist. Außerdem wird wissenschaftlich nachgewiesenen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C unterstützt. ROYAL CANIN© MINI STARTER MOTHER & BABYDOG dient zudem der Unterstützung des Mikrobioms durch eine Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteine zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. Die Kroketten lassen sich leicht bis zu einer breiartigen Konsistenz einweichen. Diese Konsistenz ist nicht nur für die Hündin sehr schmackhaft, sondern erleichtert den Welpen während der Entwöhnungsphase auch den Übergang von Muttermilch zu fester Nahrung. Mehr Abwechslung für Hundemutter und Welpen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© MINI STARTER MOTHER & BABYDOG auch als in Form von besonder weicher Mousse erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung Ihrer Hunde in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© MINI STARTER MOTHER & BABYDOG bieten Sie Ihrem Hund und seinen Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

