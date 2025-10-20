GASTROINTESTINAL für Hunde

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL Trockennahrung bis zu zwölf Wochen füttern.