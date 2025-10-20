HEPATIC für Hunde

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Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

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Verfügbare Größen

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

12 kgkg 12

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VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

VORTEILE

ANGEPASSTER PROTEINGEHALT

Angepasster Gehalt an hochwertigen Proteinen zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz.

KUPFER REDUZIERT

Niedriger Kupfergehalt zur Minimierung der Kupferspeicherung in den Leberzellen.

HOHER ENERGIEGEHALT

Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.

ERNÄHRUNGSINFORMATION