HEPATIC für Hunde
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
VORTEILE
ANGEPASSTER PROTEINGEHALT
Angepasster Gehalt an hochwertigen Proteinen zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz.
KUPFER REDUZIERT
Niedriger Kupfergehalt zur Minimierung der Kupferspeicherung in den Leberzellen.
HOHER ENERGIEGEHALT
Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Reis, Soja-Proteinisolat hydrolysiert*, Mais, Tierfett, Rübenschnitzel, hydrolysierte Tierproteine*, Mineralstoffe, Sojaöl, pflanzliche Fasern, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Algenöl Schizochytrium sp. (Quelle für DHA), Tagetesmehl. *Proteinquellen: 13,6%. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: 78,3%
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 18000 IE, Vitamin D3: 1100 IE, Vitamin C: 300 mg, Vitamin E: 500 mg, Taurin: 1,9 g, Eisen (3b103): 123 mg, Jod (3b201, 3b202): 6 mg, Mangan (3b502, 3b504): 57 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 155 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,4 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidantien
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 16,0% - Rohfaser: 2,3% - Fettgehalt: 16,0% - Rohasche: 4,7% - Natrium: 0,2% - Kupfer (insgesamt): 3 mg/kg - Omega-3-Fettsäuren: 0,85% - EPA/DHA: 0,41% - Energiegehalt (ME): 3881 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|mager
|normal
|übergewichtig
|Hundegewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|54g
|48g
|41g
|4 kg
|91g
|80g
|69g
|6 kg
|123g
|109g
|94g
|8 kg
|153g
|135g
|116g
|10 kg
|181g
|159g
|138g
|15 kg
|245g
|216g
|187g
|20 kg
|305g
|268g
|232g
|25 kg
|360g
|317g
|274g
|30 kg
|413g
|363g
|314g
|35 kg
|463g
|408g
|352g
|40 kg
|512g
|451g
|389g
|45 kg
|560g
|492g
|425g
|50 kg
|606g
|533g
|460g
|55 kg
|650g
|572g
|494g
|60 kg
|694g
|611g
|528g
|70 kg
|779g
|686g
|592g
|80 kg
|862g
|758g
|655g