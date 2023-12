MATURE CONSULT Mousse für Hunde

PRODUKTDETAILS

"Unterstützen Sie Ihren Hund während des Alterungsprozesses - mit ROYAL CANIN® MATURE CONSULT. ROYAL CANIN® MATURE CONSULT ist eine ausgewogene Gesundnahrung, deren spezielle Rezeptur dazu beitragen kann, die Gesundheit und das Wohlbefinden von älteren Hunden zu erhalten. Vitalität & geistige Fitness Wenn Hunde ins Seniorenalter kommen, kann der Alterungsprozess die Vitalsysteme, wie z.B. die Nierenfunktion, beeinträchtigen. Die Rezeptur dieser Nahrung enthält eine spezifische Auswahl an Nährstoffen, die die Vitalität älterer Hunde unterstützen. Unterstützung der Muskulatur Diese spezielle, ausgewogene Feuchtnahrung unterstützt den Erhalt der Muskelmasse von Hunden in den späteren Lebensjahren. Haut & Fell Die spezielle Rezeptur enthält besondere Nährstoffe zur Förderung von Haarwachstum und Fellglanz. Gesunder Harntrakt Diese Feuchtnahrung trägt zur Schaffung eines Harnmilieus bei, das ungünstig für die Bildung von Struvit- und Kalziumoxalat-Kristallen ist. Wichtige Anmerkung Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass das Futter nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass Ihr Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße – insbesondere bei Mischfütterung. Möglichkeiten der Mischfütterung Um den Vorlieben jedes Hundes entsprechen zu können, ist ROYAL CANIN® MATURE CONSULT auch als individuelle Trockennahrung für Hunde kleiner, mittelgroßer und großer Rassen erhältlich.* Durch das Mischen von Feucht- und Trockennahrung bieten Sie Ihrem Hund eine Vielfalt an Texturen und können so seinen Appetit stimulieren. Feuchtnahrung zeichnet sich durch ein reicheres Aroma und einen hohen Feuchtigkeitsanteil aus, während die Kroketten der Trockennahrung einfacher in kleinen Portionen zu verfüttern sind und die Zahngesundheit unterstützen können. *Je nach Verfügbarkeit des Produkts"

