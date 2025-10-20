RECOVERY ULTRA SOFT MOUSSE

ROYAL CANIN® RECOVERY besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen und Hunde zur ernährungsphysiologischen Wiederherstellung, Rekonvaleszenz und bei hepatischer Lipidose bei der Katze. Hoher Energiegehalt, hohe Konzentrationen wichtiger Nährstoffe und leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse. Verabreichung unter tierärztlicher Aufsicht. RECOVERY bis zur vollständigen Genesung füttern. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.