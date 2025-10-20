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RECOVERY ULTRA SOFT MOUSSE
RECOVERY ULTRA SOFT MOUSSE

RECOVERY ULTRA SOFT MOUSSE

Feuchtnahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde und ausgewachsene Katzen.

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Verfügbare Größen

1 x 195 gg 195 x 1

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® RECOVERY besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen und Hunde zur ernährungsphysiologischen Wiederherstellung, Rekonvaleszenz und bei hepatischer Lipidose bei der Katze. Hoher Energiegehalt, hohe Konzentrationen wichtiger Nährstoffe und leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse. Verabreichung unter tierärztlicher Aufsicht. RECOVERY bis zur vollständigen Genesung füttern. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

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VORTEILE

HOHE ENERGIEDICHTE

Hohe Energiedichte, die den täglichen Energiebedarf bei reduziertem Fütterungsvolumen deckt.

SONDENFÜTTERUNG

Die spezifische Textur ermöglicht den Einsatz der Nahrung bei Sondenfütterung oder peroraler Zufütterung mit der Spritze.

HOHER PROTEINGEHALT

Hoher Proteingehalt zur Aufrechterhaltung der Muskelmasse während des Klinikaufenthaltes und der Rekonvaleszenz

ERNÄHRUNGSINFORMATION