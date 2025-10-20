RECOVERY ULTRA SOFT MOUSSE
Feuchtnahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde und ausgewachsene Katzen.
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® RECOVERY besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen und Hunde zur ernährungsphysiologischen Wiederherstellung, Rekonvaleszenz und bei hepatischer Lipidose bei der Katze. Hoher Energiegehalt, hohe Konzentrationen wichtiger Nährstoffe und leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse. Verabreichung unter tierärztlicher Aufsicht. RECOVERY bis zur vollständigen Genesung füttern. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.
VORTEILE
HOHE ENERGIEDICHTE
Hohe Energiedichte, die den täglichen Energiebedarf bei reduziertem Fütterungsvolumen deckt.
SONDENFÜTTERUNG
Die spezifische Textur ermöglicht den Einsatz der Nahrung bei Sondenfütterung oder peroraler Zufütterung mit der Spritze.
HOHER PROTEINGEHALT
Hoher Proteingehalt zur Aufrechterhaltung der Muskelmasse während des Klinikaufenthaltes und der Rekonvaleszenz
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Katze
|Katzengewicht
|Level 1 - rekonvaleszente Katze mit Boxenruhe
|-
|Level 2 - aktive Katze, am Ende der Rekonvaleszent oder in der Erhaltung
|-
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|93g
|120g
|2,5 kg
|110g
|141g
|3 kg
|126g
|161g
|3,5 kg
|141g
|179g
|4 kg
|156g
|197g
|4,5 kg
|171g
|214g
|5 kg
|185g
|231g
|5,5 kg
|199g
|247g
|6 kg
|212g
|263g
|6,5 kg
|225g
|278g
|7 kg
|238g
|293g
|7,5 kg
|251g
|308g
|8 kg
|263g
|323g
|8,5 kg
|275g
|337g
|9 kg
|287g
|351g
|9,5 kg
|299g
|365g
|10 kg
|311g
|378g
|Hund
|Hundegewicht
|Level 1 - rekonvaleszenter Hund mit Boxenruhe
|-
|Level 2 - aktiver Hund, am Ende der Rekonvaleszenz oder in der Erhaltung
|-
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|95g
|155g
|4 kg
|160g
|260g
|6 kg
|217g
|353g
|8 kg
|269g
|438g
|10 kg
|318g
|517g
|15 kg
|431g
|701g
|20 kg
|534g
|870g
|25 kg
|632g
|1029g
|30 kg
|724g
|1179g
|35 kg
|813g
|1324g
|40 kg
|899g
|1463g
|45 kg
|982g
|1599g
|50 kg
|1062g
|1730g
|55 kg
|1141g
|1858g
|60 kg
|1218g
|1984g
|70 kg
|1367g
|2227g
|80 kg
|1511g
|2461g