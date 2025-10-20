StartseiteHundeProdukteTierarztprodukteSATIETY WEIGHT MANAGEMENT für Hunde
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT für Hunde
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT für Hunde

SATIETY WEIGHT MANAGEMENT für Hunde

Trockennahrung für Hunde

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Verringerung von Übergewicht mit einem niedrigem Energiegehalt.

Mehr lesen

Verfügbare Größen

1.5 kgkg 1.5

6 kgkg 6

12 kgkg 12

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Einen Händler suchen

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Verringerung von Übergewicht. Diese Diätnahrung hat einen niedrigen Energiegehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts füttern. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. HINWEIS: Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden. Das in der Fütterungsempfehlungs-Tabelle angegebene Gewicht ist das Zielgewicht.

Mehr lesen
pa.productDetails.productDetailsImageAlt

VORTEILE

EFFIZIENTE GEWICHTSKONTROLLE

Führt zu einer gesunden Gewichtsabnahme und wirkt einer neuerlichen Gewichtszunahme entgegen. 97 % der mit dieser Nahrung gefütterten Hunde verloren innerhalb von 3 Monaten an Gewicht

KONTROLLE DES BETTELVERHALTENS

Ein hoher Gehalt an Nahrungsfasern sorgt für ein anhaltendes Sättigungsgefühl zwischen den Mahlzeiten. Hilft bei 83 % der Hunde, das Betteln während der Gewichtsabnahme zu reduzieren

ERHALT DER MUSKELMASSE

Ein hoher Proteingehalt unterstützt eine gesunde Gewichtsabnahme unter Erhalt der Muskelmasse.

ERNÄHRUNGSINFORMATION