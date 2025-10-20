SATIETY WEIGHT MANAGEMENT für Hunde

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Verringerung von Übergewicht. Diese Diätnahrung hat einen niedrigen Energiegehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts füttern. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. HINWEIS: Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden. Das in der Fütterungsempfehlungs-Tabelle angegebene Gewicht ist das Zielgewicht.