TREATS COMPATIBLE WITH URINARY S/O DIETS

Genießen Sie den Moment mit Ihrem Hund und diesen schmackhaften Snacks Wir wissen, dass Sie nur das Beste für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes wollen. Aus diesem Grund haben wir die ROYAL CANIN® URINARY S/O Snacks entwickelt, damit Sie Ihren Hund belohnen können, ohne auf die gesundheitlichen Vorteile seines sorgfältig ausgewogenen Ernährungsplans für die Harnwegsgesundheit verzichten zu müssen. Diese weichen und schmackhaften Snacks wurden von Expert*innen für Hundeernährung entwickelt und sind nur für ausgewachsene Hunde geeignet. Entwickelt mit einem optimierten Mineralstoffgehalt Die ROYAL CANIN® URINARY S/O Snacks enthalten einen optimierten Mineralstoffgehalt und sind daher eine geeignete Wahl für Hunde, die eine spezielle Diätnahrung für die Harnwegsgesundheit erhalten. Wenn Sie Ihren Hund mit den ROYAL CANIN® URINARY S/O Snacks belohnen, geben Sie ihm nicht nur etwas Schmackhaftes. Sie unterstützen auch seinen tierärztlichen Ernährungsplan. Befolgen Sie die Fütterungsempfehlung auf der Packung Beachten Sie unbedingt die Fütterungsempfehlung auf der Packung und geben Sie Ihrem Hund nicht mehr als die empfohlene Anzahl Snacks pro Tag. Wenn Sie Ihrem Vierbeiner Snacks geben, ist es ratsam, die Portionsgröße der Hauptmahlzeit anzupassen, um sein gesundes Gewicht zu halten. Kompatibel mit den ROYAL CANIN® URINARY S/O Diätnahrungen Die ROYAL CANIN® URINARY S/O Snacks sind mit den folgenden URINARY Diätnahrungen aus unserem tierärztlichen ROYAL CANIN® Sortiment kompatibel, die Ihrem Haustier nur auf tierärztliche Empfehlung gefüttert werden sollten: ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+ Bei Fragen und für weitere Informationen zur Gesundheit Ihres Hundes wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Tierärztin.