URINARY S/O AGEING 7+ Mousse für Hunde

PRODUKTDETAILS

URINARY S/O AGEING 7+ ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven durch harnsäuernde Eigenschaften, einen niedrigen Magnesiumgehalt und einen moderaten Gehalt hochwertigen Proteins. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, den Rat eines Tierarztes vorab und bei längerer Anwendung in regelmäßigen Abständen einzuholen. URINARY S/O AGEING 7+ 5 bis 12 Wochen zur Auflösung von Struvitsteinen füttern, bis zu 6 Monaten zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven. Dann sollte der Hund dem Tierarzt regelmäßig vorgestellt werden, um über eine lebenslange Gabe zu entscheiden. Frisches Wasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.

Mehr lesen