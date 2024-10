Bereiten Sie sich und Ihren Welpen auf den ersten Tierarztbesuch vor

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt stolze*r Tierhalter*in.

Die Verantwortung für die allgemeine Gesundheit Ihres Welpen liegt in Ihren Händen. Während der Entwicklung vom verspielten Welpen bis zum ausgewachsenen Hund können einige Herausforderungen auf sie beide zukommen. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung! Vereinbaren Sie den ersten Tierarztbesuch für Ihren neuen Hund oder Welpen, bevor Sie ihn überhaupt nach Hause bringen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie für den ersten Tierarztbesuch wissen müssen. Impfpläne, Verhalten im Wartezimmer, wichtige Gesundheitschecks für Welpen und Hunde – in der Praxis werden Sie darüber bestens informiert.