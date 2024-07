Welpen im Alter von acht bis zehn Monaten

In diesem Zeitraum werden Hunde kleiner Rassen in ihrem Wachstum langsam nachlassen und ihr Erwachsenengewicht erreichen, aber große Rassen werden weiterhin stetig wachsen. Der Unterschied in Größe und Wachstumstempo ist signifikant: kleine Rassen wachsen schnell auf das 20-Fache ihres Geburtsgewichts, während große Rassen auf das 100-Fache wachsen, allerdings langsamer. Von acht bis neun Monaten wachsen größere Rassen hauptsächlich in ihrem Skelett und ihren Organen.

Bis zu 18 bis 24 Monate für Ihren Riesenwelpen

Wenn Ihr Welpe einer größeren Rasse angehört, wird er seine volle Reife zwischen 18 und 24 Monaten erreichen. In dieser Phase wird er sein Wachstum beenden, indem er die Muskulatur eines ausgewachsenen Hundes ausbildet. Er wird voraussichtlich breiter und schwerer werden und langsam wie ein „erwachsener“ Hund aussehen, mit gut proportionierten Pfoten und Gliedmaßen.

Wenn Sie diese verschiedenen Wachstumsphasen kennen, können Sie sich auf die Entwicklung Ihres Welpen vorbereiten und zuversichtlich sein, dass Sie ihm die Pflege und die richtige Ernährung geben, die er in seinen ersten Jahren benötigt.