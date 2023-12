Ihr Welpe hat nicht nur eine einmalige Persönlichkeit und ein unverwechselbares Erscheinungsbild, sondern auch einen einzigartigen Nährstoffbedarf. Mit zunehmendem Alter ändert sich der Ernährungsbedarf Ihres Welpen. Aber was genau benötigt er und wann gilt er offiziell als „ausgewachsen”?

Wann wird aus einem Welpen ein ausgewachsener Hund?

Ab welchem Alter, aus Ihrem Welpe ein ausgewachsener Hund wird, hängt von seiner Rasse und Größe ab. Alle Rassen sind in fünf Hundegrößen eingeteilt: sehr klein, klein, mittel, groß und riesig. Ihr Welpe gilt ab folgendem Alter als ausgewachsen:

sehr kleine Rasse (4 kg): ab acht Monaten

kleine Rasse (5–10 kg): ab zehn Monaten

mittlere Rasse (11–25 kg): ab 12 Monaten

große Rasse (26–44 kg): ab 15 Monaten

riesige Rasse (ab 45 kg): ab 18 bis 24 Monaten

Die unterschiedlichen Einstufungen, ab wann Ihr Welpe als „ausgewachsen” gilt, sind auf die Länge der Wachstumsphase bei Rassen unterschiedlicher Größe zurückzuführen. Große und riesige Hunde wachsen viel länger als kleinere Hunde, auch wenn sie alle einen intensiven Wachstumsschub durchlaufen.

Welche Ernährung benötigt ein Welpe?

Unabhängig von Größe oder Rasse durchläuft der Körper eines Welpen während des Wachstums wesentliche Veränderungen. Welpen benötigen zur gesunden Entwicklung ihrer Knochen mehr Kalzium als ausgewachsene Hunde.

Sie benötigen auch mehr Eiweiß, da sie schnell Muskeln und anderes Körpergewebe aufbauen. Ihr Futter sollte daher energiereicher sein als das eines ausgewachsenen Hundes, da sie nicht in der Lage sind, so viel zu fressen, aber viel Energie benötigen, um ihren Körper in der Entwicklungsphase zu unterstützen.