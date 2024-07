Wann solltest du deinen Welpen entwöhnen?

Biete den Brei zunächst den Welpen einzeln an, indem du deinen Finger hineintauchst und das Maul des Welpen berührst, damit sie es probieren können. Natürlich nur mit sauberen Händen. Die Hoffnung ist, dass sie es ablecken. Es kann sein, dass sie versuchen, an deinem Finger zu lutschen, was zu erwarten ist, wenn sie lernen, zu essen. Biete es so weiter an, bis sie herausfinden, wie sie es abschlecken können.