Wie Sie für einen Hund sorgen

Füttern

Wie bei der Bewegung ändern sich die Ernährungsbedürfnisse, wenn Ihr Welpe wächst. Zu Beginn benötigen Welpen mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag, die sich allmählich auf eine oder zwei reduzieren. Ebenso beeinflussen die Größe und die Rasse Ihres Hundes seinen Ernährungsbedarf, da nicht alle Hunde die selben Verdauungstoleranzen haben. Hunde sollten immer Zugang zu Wasser haben und es ist wichtig, dass sie nicht überfüttert werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viel sie gefüttert werden sollen oder wie sich ihre Wachstumsstadien darauf auswirken, fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat. Sie können Ihnen aufzeigen, was Ihr Haustier für ein optimales Wachstum braucht und Sie dabei unterstützen, Übergewicht und Belastungen der sich entwickelnden Gelenke zu vermeiden.

Letztendlich muss Nahrung Energie liefern, aber auch die Zellen des Körpers aufbauen und pflegen, um Verdauungs-, Haut-, Zahn-, Gelenk- und Altersproblemen vorzubeugen. Ein nahrhaftes Futter, das die Anforderungen einer gesunden Ernährung erfüllt, kombiniert genau die richtigen Mengen an Nährstoffen.

Wechseln Sie das Futter nicht plötzlich: Um das Verdauungssystem eines Welpen nicht zu stören, wenn er zum ersten Mal nach Hause kommt, geben Sie ihm dasselbe Futter, das er gegessen hat, bevor er zu Ihnen gekommen ist. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, mischen Sie das alte und das neue Futter in unterschiedlichen Verhältnissen vorsichtig über einen Zeitraum von einer Woche.

Nehmen Sie das richtige Futter für sein Alter: Es gibt eine spezielle Formel für Welpen nach Alter, die perfekt auf ihre Wachstumsbedürfnisse abgestimmt ist. Folgen Sie für ein optimales Wachstum den Empfehlungen Ihres Tierarztes.

Stellen Sie eine Routine auf: Hunde sind Rudeltiere und benötigen eine präzise hierarchische Einordnung. Füttern Sie Ihren Welpen jeden Tag am selben Ort zur selben Zeit, und zwar nachdem Sie und Ihre Familie gegessen haben, damit er versteht, dass Sie der Meister sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Welpe nach dem Fressen ein oder zwei Stunden lang nicht herumspringt.

Machen Sie Leckerlis zur Ausnahme, nicht zur Regel: Leckerlis sollten eine Ausnahme sein, damit Ihr Hund sein Idealgewicht behält. Zucker und Schokolade sind verboten, da Schokolade für Hunde giftig sein kann. Kalorienarme Kroketten können als Erziehungshilfe verwendet werden.

Pflege und Gesundheit

Regelmäßige Pflege ist eine gute Angewohnheit. Sie unterstützt die Gesundheit von Haut und Fell Ihres Welpen und verbessert die Bindung zwischen Ihnen. Dies stellt auch sicher, dass Sie Anomalien wie äußere Parasiten, Hautprobleme oder gereizte Bereiche mit größerer Wahrscheinlichkeit frühzeitig erkennen. Die meisten Hunde sind froh, gepflegt zu werden, wenn sie sich früh daran gewöhnen, aber es ist nie zu spät, um damit zu beginnen!

Starten Sie die Zahnpflege jung: Auf diese Weise gewöhnt sich Ihr Welpe daran, seine Zähne mit einer speziell für Hunde entwickelten Zahnbürste und Zahnpasta putzen zu lassen. Versuchen Sie, die Zähne Ihres Welpen mehrmals pro Woche zu putzen.

Impfungen festlegen: Impfungen helfen, ansteckende und manchmal tödliche Krankheiten zu verhindern. Einige sind obligatorisch, während andere empfohlen werden. Für Welpen beginnt das Impfprogramm in der Regel im Alter von sechs bis acht Wochen.

Erkundigen Sie sich bei Ihren Tierarzt nach der Behandlung von Würmern: Welpen haben oft Würmer, und die Entwurmung sollte jeden Monat bis zum Alter von sechs Monaten und dann alle sechs Monate durchgeführt werden. Ihr Tierarzt kann Ihnen den bestmöglichen Zeitplan für Ihren Welpen empfehlen. Befolgen Sie daher unbedingt seine Anweisungen.

Erkundigen Sie sich bei Ihren Tierarzt nach dem Schutz vor Flöhen: Denken Sie daran, Ihren Welpen vor Flöhen und Zecken zu schützen. Damit die Behandlung nützt, muss der Hund und die Umwelt behandelt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.

Überlegen Sie, ob Sie Ihr Haustier kastrieren oder ihm die Eierstücke entfernen lassen möchten: Die Entscheidung, ob Sie kastrieren oder die Eierstöcke entfernen lassen, ist eine wichtige Entscheidung, die sorgfältig abgewogen werden muss. Es ist wichtig, mögliche Vorteile des Kastrierens oder des Entfernens der Eierstöcke gegen die Möglichkeit abzuwägen, in Zukunft Ihren Hund für Züchtungen einzusetzen.

Erziehung

Gutes Verhalten und Gehorsam müssen früh beginnen. Das Erziehungsprogramm muss so früh wie möglich beginnen, und zwar in einem Alter, in dem Ihr Welpe über eine hervorragende natürliche Lernfähigkeit verfügt.

Für Ihr Wohlbefinden und das anderer Menschen muss Ihr Hund einige Grundregeln des Lebens verstehen. Zögern Sie nicht, professionelle Hilfe für Ihr Hundeerziehung in Anspruch zu nehmen. Es gibt viele Hundevereine oder Welpenschulen, die Ihnen bei der Erziehung helfen können.

Erziehung zu Hause: Wenn er bei Ihnen zu Hause ankommt, wird Ihr Welpe höchstwahrscheinlich keine Erziehung erhalten haben. Die Erziehung braucht Zeit und Geduld, aber bestrafen oder tadeln Sie niemals einen Welpen, der versehentlich sein Geschäft in der Wohnung verrichtete. Suchen Sie stattdessen nach Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Ihr Welpe jemals woanders als im Freien urinieren muss.

Auf Befehle reagieren: Sprechen Sie den Namen von Anfang an langsam und deutlich aus, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um jedem Befehl seinen Namen zuordnen zu können. Wählen Sie die Momente, in denen er wachsam ist, damit er Sie kennenlernt, und laden Sie ihn ein, auf Sie zuzukommen, damit er lernt zu gehorchen.

Gewöhnen Sie ihn nach und nach an das Auto: Gewöhnen Sie Ihren Welpen schon in jungen Jahren daran, ins Auto zu steigen, damit es ihm nichts ausmacht. Machen Sie ein paar kurze Fahrten, bevor Sie lange Reisen unternehmen.

Es gibt eine Menge Informationen, die berücksichtigt werden müssen, wenn Sie zum ersten Mal einen Welpen bekommen, einschließlich aller grundlegenden Dinge, die erforderlich sind, um seine physische und emotionale Gesundheit zu gewährleisten. Richtig anzufangen, erleichtert Ihnen und Ihrem Hund den Start ins gemeinsame Leben. Wenn Sie unsicher sind, kann Sie Ihr Tierarzt beraten und unterstützen.