Ist Ihre Umgebung für einen Hund sicher?

Jede Umgebung muss für den Hund eingerichtet werden. Möglicherweise müssen Sie Kinder oder andere Haustiere berücksichtigen. Sie können in einer Stadt, auf dem Land, in einer Wohnung oder in einem Haus leben. Unabhängig von der Umgebung ist es wichtig, dass es für Ihr Haustier sicher ist.

Insbesondere Welpen sind sehr empfänglich für ihre Umwelt und negative Erfahrungen werden sich nachhaltig auswirken. Der heutige Lebensraum ist oft städtisch und mit dem Stadtleben kommen zahlreiche, häufige und oft intensive visuelle und akustische Reize hinzu. Es ist äußerst wichtig, dass Ihr Welpe sein Lebensumfeld nicht mit Schrecken oder unangenehmen Empfindungen in Verbindung bringt.

Das Leben in der Stadt kann sehr anregend sein, aber einen Welpen kann dies leicht überfordern. Sie sollten sich die Zeit nehmen, um ihn oder sie schrittweise mit ihrer Umgebung und den vielfältigen Situationen vertraut zu machen, mit denen sie konfrontiert sein werden: Autos, Rolltreppen, Aufzüge, Züge, Straßenbahnen oder Busse, um nur einige zu nennen.

Der Welpe muss auch lernen, dass er manchmal für längere Zeit allein ist, ohne dass er Angst hat oder destruktiv oder laut wird.

Dinge, die zu beachten sind:

Freiliegende elektrische Kabel.

Überall dort, wo ein Welpe stecken bleiben oder fallen könnte, wie z. B. Fenster, Balkone oder Treppen.

Zugängliche giftige Substanzen, einschließlich Reinigungsmittel, Nachfüllungen für E-Zigaretten, Haushaltsmedikamente, chemische Düngemittel, scharfe Werkzeuge, Herbizide und Insektizide.

Löcher und Lücken im Garten, durch die ein Welpe entkommen könnte, giftige Pflanzen.

Giftpflanzen wie Ficus, Alpenveilchen, Stechpalme, Mistel, Philodendron, Aloe, Narzisse, Hyazinthe, Iris, Azalee, Rhododendron, Oleander und Edelwicken.

Einen Hund zu bekommen kann sehr bereichernd und der Beginn einer langen Beziehung sein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zuhause und Ihr Lebensstil die Gesundheits- und Sicherheitsbedürfnisse Ihres neuen Hundes erfüllen. Dies trägt wesentlich dazu bei, ein erfolgreiches und glückliches Zusammenleben zu gewährleisten.