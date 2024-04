Ist Zucker im Katzenfutter schlecht?

Fördert Zucker Diabetes bei Katzen?

Etwa 1 von 400 Heimtieren erkrankt an Diabetes. Für uns Menschen gilt: Zu viel Zucker macht dick und Übergewicht erhöht wiederum das Diabetesrisiko. Auch bei Katzen ist wissenschaftlich erwiesen, dass Übergewicht das Diabetes-Risiko steigert, allerdings werden Katzen meistens durch Überfütterung sowie mangelnde Bewegung übergewichtig und nicht durch die übermäßige Aufnahme von Zucker. Wie bereits erwähnt ist der Zuckergehalt in Katzennahrung so gering, dass bei Katzen kein Zusammenhang zwischen Zucker und Übergewicht besteht. Festzuhalten gilt daher: Diabetes bei Katzen wird nicht mit dem Zuckergehalt der Nahrung in Verbindung gebracht, sondern eher mit Überfütterung bei mangelnder Bewegung.

Schadet der Zucker den Zähnen meiner Katze?

Für uns Menschen gilt: Zucker ist der größte Feind der Zähne. Gilt das auch für Katzen? Nein! Zahnerkrankungen, die bei uns Menschen mit Zucker in Zusammenhang stehen, wie z. B. Karies, sind bei Katzen aufgrund einer anderen biologischen Struktur in der Maulhöhle unwahrscheinlich. Katzen müssen sich um Karies keine Sorgen machen, denn die Bakterien, die beim Menschen den Zucker abbauen und schädliche Säuren bilden, kommen bei Katzen gar nicht vor. Zahnschmerzen bei Katzen werden häufig durch Zahnfleischentzündungen und Zahnstein ausgelöst, aber nicht durch aufgenommenen Zucker.