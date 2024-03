3.1 Zugang zu den SERVICES, Nutzung der SERVICESDer BENUTZER ist jederzeit in seiner Entscheidung frei, die SERVICES ganz oder teilweise (in seiner alleinigen Verantwortung und Haftung und gemäß den für seine Tätigkeit als ZÜCHTER geltenden Regeln und Standards) zu nutzen.Da es sich bei der PLATTFORM um ein Angebot handelt, das kontinuierlich weiterentwickelt wird, erkennt der BENUTZER an, dass der Zugang zu den und die Nutzung der SERVICES (insbesondere) aus technischen Gründen vorübergehend unterbrochen werden kann, insbesondere aufgrund von Updates oder Wartungsarbeiten. Eine bestimmte Verfügbarkeit der PLATTFORM und der SERVICES schuldet Royal Canin nicht und haftet deshalb nicht für eine Unterbrechung der SERVICES.Die PLATTFORM liefert Informationen und Hinweise, die sich insbesondere auf den Gesundheitszustand und das Gewichtsmanagement der TIERE beziehen und auf den Angaben basieren, die der BENUTZER auf der PLATTFORM zur Verfügung stellt. Diese Informationen und Hinweise dienen als Erstempfehlungen und ersetzen keinesfalls die unabhängige und fachliche Erfahrung, Beurteilung und Diagnose eines Tierarztes. Bestehen bezüglich der Gesundheit eines TIERES Zweifel jeglicher Art, so ist der ZÜCHTER dafür verantwortlich, dass das TIER von einem Tierarzt untersucht wird.3.2 Beschreibung der SERVICESDie PLATTFORM dient dem BENUTZER als Hilfsmittel (i) zur Verwaltung der Informationen über die TIERE seines ZUCHTBETRIEBS, (ii) zum Anlegen und zur Verwaltung von Aufgaben und (iii) zur Kommunikation mit dem TIERHALTER.3.2.1 Verwaltung von Informationen über Tiere des ZUCHTBETRIEBSDer BENUTZER kann die PLATTFORM nutzen, um neugeborene TIERE, Zuchttiere oder Würfe im ZUCHTBETRIEB zu registrieren.Diesbezüglich stehen dem BENUTZER folgende Funktionen offen:a) TierprofilDer BENUTZER kann auf der PLATTFORM für jedes TIER des ZUCHTBETRIEBS ein Profil anlegen („PROFIL“). Dies ist möglich für Zuchttiere, Würfe und einzelne Jungtiere aus einem Wurf, wobei vor dem Anlegen eines PROFILS für neugeborene Tiere ein weibliches Zuchttier einzutragen ist. Daraufhin sind Standardangaben zum TIER einzutragen, unter anderem Name des TIERES, sein Geburtsdatum, die Uhrzeit der Geburt sowie sein Status (verfügbar, verkauft, reserviert etc.).Der Vorgang zum Anlegen, Ändern oder Löschen eines PROFILS für ein TIER wird im Abschnitt „Support“ auf der PLATTFORM näher beschrieben: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/animals . Es wird anerkannt, dass das PROFIL eines weiblichen Zuchttieres nicht gelöscht werden kann, wenn es sich dabei um die Mutter von Hunde- oder Katzenwelpen des ZUCHTBETRIEBS handelt.Über die Registerkarte „Profil“ wird dem BENUTZER eine Übersicht über alle von ihm eingestellten Angaben zum TIER zur Verfügung gestellt.b) Dokumente und FotosDer BENUTZER kann über zwei Funktionen verschiedene Inhalte in die PLATTFORM importieren.- Über die Registerkarte „Dokumente“ können verschiedene Arten von Dokumenten (PDF, Word, Excel, PowerPoint) sowie Fotos, Videos und Musikdateien mit einer Dateigröße von bis zu 20 MB hinzugefügt werden.- Unter „Lebensgeschichte“ können ausschließlich Fotos hinzugefügt und verwaltet werden. Der BENUTZER kann die Lebensgeschichte eines jeden auf der PLATTFORM registrierten TIERES anlegen und ergänzen. Hierzu können Bilder des TIERES sowie Kommentare zu diesen Bildern hochgeladen werden.Der Vorgang zum Hinzufügen von Fotos oder Dokumenten wird im Abschnitt „Support“ auf der Plattform näher beschrieben: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents c) GesundheitstrackingDer BENUTZER kann Angaben zum Gesundheitszustand eines jeden auf der PLATTFORM registrierten TIERES eintragen („GESUNDHEITSINFORMATIONEN“), insbesondere bestehend aus (i) der Aufzeichnung des Gewichts, (ii) Risikostatus, (iii) freien Kommentaren („Notizbuch“) sowie (iv), ausschließlich für Zuchttiere, Reproduktionszyklus-Management.Royal Canin stellt dem BENUTZER die Gewichtskurve sowie Informationen/Hinweise zum Gesundheitszustand des TIERES anhand der bereitgestellten GESUNDHEITSINFORMATIONEN zur Verfügung.Speziell bei Hunden wird anhand der vom BENUTZER bereitgestellten GESUNDHEITSINFORMATIONEN jeder Welpe automatisch von der PLATTFORM als „risikobelastet“ oder „nicht risikobelastet“ gekennzeichnet. Der Status „risikobelastet“ kommt jedoch nur in zwei Fällen zur Anwendung: (i) Der BENUTZER hat gemäß den von Royal Canin festgelegten und im nachfolgend genannten Abschnitt näher definierten Kriterien ein zu geringes Geburtsgewicht angegeben: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight – der Welpe wird für die Dauer von 48 Stunden als „risikobelastet“ gekennzeichnet; (ii) der BENUTZER hat nach 48 Stunden ein Gewicht angegeben, das das Geburtsgewicht um mehr als 4 % unterschreitet – der Welpe wird für die Dauer von 56 Tagen als „risikobelastet“ gekennzeichnet.Der BENUTZER kann darüber hinaus zu jedem Tier den Status „risikobelastet“ aktivieren oder deaktivieren, und zwar ungeachtet der auf der PLATTFORM verfügbaren Informationen/Hinweise zum Gesundheitszustand.Es wird darauf hingewiesen, dass die Informationen/Hinweise zum Gesundheitszustand des TIERES lediglich der Orientierung dienen und nur für eine auf der PLATTFORM angegebene begrenzte Dauer aussagefähig sind. In jedem Fall erkennt der BENUTZER an, dass die PLATTFORM niemals eine gegebenenfalls notwendige tierärztliche Untersuchung und Diagnosestellung ersetzt.Royal Canin ist ausdrücklich berechtigt, die vom BENUTZER bereitgestellten GESUNDHEITSINFORMATIONEN zu nutzen, insbesondere für Zwecke der Wissenschaft, Forschung oder Bildung, wie zum Beispiel für die Entwicklung von Gewichtskurven, Vorhersehbarkeit der Sterblichkeit oder der Würfe. Alle Informationen werden vollständig anonymisiert.Die Vorgänge zur Durchführung der Gesundheitsüberwachung, der Verfolgung des Gewichtsverlaufs und des Reproduktionszyklus-Managements werden im Abschnitt „Support“ auf der PLATTFORM näher beschrieben: https://breeder.royalcanin.com/support-page.d) VerkaufsdeklarationDer BENUTZER kann auf der PLATTFORM den Verkauf eines TIERES mitteilen und damit im Rahmen des Bonusprogramms von Royal Canin und unter den in Artikel 7 dargelegten Voraussetzungen Treuepunkte erhalten.Dabei hat der BENUTZER insbesondere die Möglichkeit, Daten über den TIERHALTER einzutragen, um diesem unter den in Artikel 10.1 genannten Bedingungen Informationen zur Verfügung zu stellen.Royal Canin weist den Benutzer darauf hin, dass die Weitergabe von Daten über den TIERHALTER und der Austausch von Informationen über die PLATTFORM in der Regel nur zulässig sind, wenn sich der TIERHALTER hiermit zuvor in Kenntnis der Sachlage ausdrücklich einverstanden erklärt hat.3.2.2 AufgabenverwaltungDer BENUTZER kann Aufgaben manuell anlegen oder mit der Funktion „Plan“ programmieren. Diese Aufgaben können administrativer oder medizinischer Art oder mit dem Tagesgeschäft des ZUCHTBETRIEBS verbunden sein.Die Vorgänge zum Anlegen von Aufgaben, zur Zuweisung eines Plans zu einem TIER und zum Exportieren der Aufgaben werden im Abschnitt „Support“ auf der PLATTFORM näher beschrieben: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks 3.3 Änderung der SERVICESDie auf der PLATTFORM bereitgestellten SERVICES können zur Weiterentwicklung des Angebots jederzeit geändert oder eingestellt werden. Royal Canin kann nach eigenem Ermessen die SERVICES ändern, bestimmte SERVICES einstellen oder ersetzen oder neue SERVICES bereitstellen. Wird ein SERVICE ganz oder teilweise eingestellt oder ersetzt, so wird Royal Canin die BENUTZER hiervon in angemessener Frist in Kenntnis setzen, damit diese die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können, um ihre jeweiligen Informationen von der PLATTFORM herunterzuladen.