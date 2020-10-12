Is zelfbereide kattenvoeding een gezonde keuze voor mijn kat?
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Sommige eigenaren willen een meer actieve rol spelen in de voeding van hun kat door zelf de maaltijd van hun kat samen te stellen.
Het bereiden van voeding voor uw kat klinkt misschien leuk en lijkt een goede manier om variatie of nieuwe smaken aan haar maaltijden toe te voegen. Het uitbalanceren van de voedingsbehoeften van een kat is echter behoorlijk complex, waardoor dit wel risicovol is. Bovendien is de manier waarop katten hun voedsel waarnemen erg gecompliceerd en gaat het om veel meer dan alleen smaak.
Als een essentiële voedingsstof ontbreekt, kan een kat een tekort krijgen en kan haar gezondheid worden beïnvloed. Het is dus belangrijk om de individuele voedingsbehoeften van uw kat te begrijpen en dan na te gaan hoe u het beste tegemoet kunt komen aan die behoeften.
Katten zijn anders dan mensen
Uw eigen kattenvoer maken is anders dan het maken van maaltijden voor mensen. Om te beginnen hebben katten geen verschillende smaken in hun voer nodig. Terwijl mensen 9000 smaakpapillen hebben heeft een kat slechts 4751 en deze verliezen gevoeligheid naarmate zij ouder wordt. Het is dus niet belangrijk om het eten van een kat aan haar 'smaak' aan te passen.
Het maken van eigen kattenvoer gaat daarom veel verder dan het selecteren van ingrediënten waarvan wordt aangenomen dat katten ze lekker vinden. Voor een kat zijn de grootte, vorm, geur en textuur van het voedsel allemaal van belang voor een fijne eetbeleving.
Welke voedingsstoffen heeft mijn kat nodig?
Volgens het Pet Food Institute hebben katten elke dag meer dan veertig essentiële voedingsstoffen nodig.2 Hoewel katten strikte carnivoren zijn, hebben zij meer nodig dan alleen vlees. In feite hebben ze een breed scala aan voedingsstoffen afkomstig van andere bronnen nodig om gezond te blijven en om energie uit te krijgen. Dit hebben katten nodig:
- Eiwit
- Vetten
- Koolhydraten
- Vitaminen
- Mineralen
In de natuur krijgen katten alle voedingsbehoeften binnen door alle delen van hun prooi op te eten, inclusief botten en darmen die kleine hoeveelheden plantaardig materiaal bevatten. Ze eten ook af en toe planten.
Voor onze huiskatten moeten we deze voedingsgroepen zorgvuldig samenstellen om een evenwichtige voeding aan de kat te kunnen geven. Te veel van de ene groep of te weinig van de andere kan gevolgen hebben voor de gezondheid.
Katten kunnen niet alle vitamines, mineralen en essentiële aminozuren die ze van nature nodig hebben zelf aanmaken en moeten er een aantal via hun voedsel binnenkrijgen. Taurine is bijvoorbeeld essentieelvoor het zicht en het hart van een kat en krijgt uw kat alleen binnen via dierlijke eiwitten.
Recepten voor het zelfmaken van kattenvoer zijn niet altijd even goed gebalanceerd, waardoor het kan gebeuren dat uw kat niet exact de juiste hoeveelheid van de juiste voedinsgstof binnenkrijgt. Op langere termijn kan dit leiden tot gezondheidsproblemen.
Let er dus goed op dat het recept dat u gebruikt qua voedingswaarde een complete en uitgebalanceerde voeding biedt en dat u ingrediënten vermijdt die giftig voor katten zijn. Dit kan nog ingewikkelder worden als u voor meerdere katten voeding wilt maken, omdat ze vaak heel verschillende behoeften hebben.
Iedere kat is anders
De voedingsbehoeften van een kat zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bij het bepalen van het voedingsprofiel van uw huisdier houdt een dierenarts of een voedingsdeskundige voor huisdieren rekening met:
Leeftijd
Kittens hebben specifieke voedingsstoffen en mineralen nodig voor de groei, maar ze eten meestal kleinere hoeveelheden. Oudere katten hebben onder andere aanvullende vitamine E- en C-supplementen en meer essentiële vetzuren nodig om soepel te kunnen blijven bewegen.
Ras
Conditie
Gezondheid
Levensstijl
Kwetsbaarheden
Gewicht
Uw dierenarts kan u helpen, maar bedenk dat haar behoeften in de loop van de tijd kunnen veranderen. Zelfs een gezonde volwassen kat kan meerdere veranderingen in haar voedingsbehoeften doormaken als gevolg van veranderingen in activiteitenniveau of levensstijl.
Kunt u uw eigen kattenvoer maken?
Voordat u overweegt om uw eigen kattenvoer te maken, moet u zeker weten dat u de wetenschappelijke kennis en vaardigheid heeft om een complete en evenwichtige voeding samen te stellen. Zodra u een dierenarts om advies heeft gevraagd over de voedingsbehoeften van uw kat, kunt u investeren in gespecialiseerde apparatuur om uw kattenvoer te produceren. Let ook op bacteriën en werk altijd zeer hygiënisch.
Voorzichtigheid is ook geboden bij het rekening houden met ingrediënten voor zelfgemaakt kattenvoer. Ingrediënten die als voedzaam voor mensen kunnen worden beschouwd kunnen erg giftig zijn voor katten. Druiven zijn bijvoorbeeld bekende bronnen van vitamine C en K voor mensen, maar zeer giftig voor katten.
Zelfs veilige ingrediënten voor katten kunnen ingewikkeld zijn om in zelfgemaakt kattenvoer te gebruiken als u er niet bekend mee bent. Eigenaren van huisdieren vinden het waarschijnlijk moeilijk om de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden te gebruiken en er bestaat een risico op overvoeding of ondervoeding als dit niet correct wordt gedaan.
Katten zijn niet als mensenDe voedingsbehoeften van katten zijn niet zoals die van mensen: katten hebben een groter aandeel vet in hun voeding nodig dan wij en meer dan twee keer zoveel eiwitten. De manier waarop ze voedsel beoordelen, eten en verteren is ook anders.
Katten kunnen huiverig zijn om nieuw voedsel te proberen. Misschien ruikt het niet lekker of hebben ze een keertje last gehad met verteren. Eigenlijk is het spijsverteringsstelsel van een kat niet erg geschikt voor variatie. Hun spijsverteringskanaal vormt slechts 3% van hun lichaamsgewicht vergeleken met 11% bij mensen. Dit betekent dat voedsel sneller door hun lichaam gaat en dat ze minder goed in staat zijn om verschillende soorten voedsel tegelijkertijd te verdragen en te verteren zonder dat hun maag van streek raakt.
Het natuurlijk eetgedrag van uw kat kan ook een uitdaging vormen als u zelfgemaakte maaltijden geeft. Vers kattenvoer blijft veel minder lang goed dan droogvoer en kan maar voor een korte duur worden aangeboden. Als het te lang niet wordt opgegeten, ontstaan er hygiënerisico's voor zowel uzelf als voor uw kat.
Is zelfgemaakt kattenvoer geschikt voor mijn kat?
Zelfgemaakt kattenvoer kan een voeding van hoge kwaliteit bieden. Het vinden van de juiste balans van voedingsstoffen vereist ervaring en tijd.
In 2013 bleek uit een onderzoek naar tweehonderd zelfgemaakte voedingen dat meer dan 95% een tekort had aan één of meer essentiële voedingsstoffen. Zoals we hebben laten zien, kunnen deze tekortkomingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de gezondheid van een kat.3
Hoewel het geven van vers vlees aan een kat misschien een leuke traktatie lijkt, telt voor uw kat eigenlijk alleen de balans van voedingsstoffen die ze binnenkrijgt. Wat uw kat te eten krijgt, is afhankelijk van wat u haar geeft. U moet er dus voor zorgen dat ze een complete en uitgebalanceerde voeding krijgt en tegemoet komt aan haar unieke voedingsbehoeften.
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1 The Cat Encyclopaedia, 2017, Royal Canin, p254
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, et al. (2013) Evaluation of recipes of home- prepared maintenance diets for dogs. J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
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